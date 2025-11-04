Advertisement
स्किन कैंसर का डरावना सच.. महीनों खतरनाक बीमारी से जूझा ये क्रिकेटर, अब समझाया पुराना दर्द

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर से अपनी चल रही लड़ाई का सच उन्होंने सभी के सामने रख दिया है. उन्होंने स्किन कैंसर का डरावना सच बताते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में उनके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों से कई बार मेलेनोमा समेत कई तरह के तरह के कैंसर निकाले जा चुके हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:24 PM IST
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने स्किन कैंसर से अपनी चल रही लड़ाई का सच उन्होंने सभी के सामने रख दिया है. उन्होंने स्किन कैंसर का डरावना सच बताते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में उनके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों से कई बार मेलेनोमा समेत कई तरह के तरह के कैंसर निकाले जा चुके हैं. क्लार्क को पहली बार इस कैंसर के बारे में 2006 में पता चला था. जिसके बाद से उन्हें इससे निपटने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

क्लार्क ने सामने रखा बीमारी का सच

क्लार्क ने 'द काइल एंड जैकी ओ शो' में अपनी हालत के बारे में बात की और बताया कि उनके चेहरे से 'कई चीजें काटकर निकाली गई हैं. उन्होंने कहा, 'लगभग चार हफ्ते पहले मेरी नाक से एक चीज निकाली गई थी और मैं हर छह महीने में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलता हूं. सनस्पॉट को मैं फ्रीज करवा लेता हूं. आमतौर पर, अगर वे बेसल सेल होते हैं तो मैं उन्हें कटवाकर निकलवा देता हूं. मुझे लगता है कि मेरे चेहरे से सात चीजें काटकर निकाली गई हैं.'

क्लार्क ने किया था अलर्ट

इस अगस्त की शुरुआत में वर्ल्ड कप जीतने वाले पूर्व कप्तान ने स्किन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी. क्लार्क ने 2019 में भी अपने चेहरे से तीन नॉन-मेलानोमा हटवाए थे.
क्लार्क ने अपनी सर्जरी के बाद की तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, 'स्किन कैंसर असली है! खासकर ऑस्ट्रेलिया में. आज मेरी नाक से एक और चीज काटकर निकाली गई. अपनी स्किन की जांच करवाने के लिए एक फ्रेंडली रिमाइंडर. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन मेरे मामले में, रेगुलर चेक-अप और जल्दी पता चलना जरूरी है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि डॉ. बिश सोलिमन ने इसे जल्दी पकड़ लिया.'

टेस्ट में धूप से दिक्कत

उन्होंने आगे कहा, 'सोचिए भारत में पूरे दिन फील्डिंग करना, आठ घंटे धूप में रहना. बहुत से लोग बैगी ग्रीन कैप पहनते हैं, इसलिए आप अपने कान या चेहरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. आपने छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी होती है, इसलिए आपकी बाहें और हाथों के ऊपरी हिस्से.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Michael Clarke

