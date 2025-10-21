'सचिन से 5000 रन ज्यादा बना देता...,'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के दावे ने उड़ाए सबके होश, क्रिकेट जगत में मचा बवाल!

ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट की सबसे दमदार टीमों में से एक माना गया है. ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है, जिसने वनडे क्रिकेट में बार विश्व कप जीतने का कारनामा किया है. उनके इर्द-गिर्द भी कोई टीम नहीं भटकती है. इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनके दावे ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं. खास बात यह है कि वो दावा भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में. हसी ऑस्ट्रेलिया के एक विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए जमकर रन बरसाए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.

28 के उम्र में की शुरुआत

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी ने चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बात करते हुए कहा अगर वह 5 साल पहले खेलना शुरू करते तो वह सचिन का रिकॉर्ड बड़े ही आसानी से तोड़ देते. उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये बात कही. फिलहाल वह 50 साल के हैं. बता दें कि माइक हसी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी. तब वह 28 साल के थे और अब उनकी उम्र 50 साल है.

'सपना निकलता...'

हसी ने कहा, " मैंने इसके बारे में काफी सोचा है. मैं शायद सचिन से 5000 रन ज्यादा बना देता. जो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. फिर सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा एशेज, सबसे ज्यादा जीत और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत. शायद यह सब कुछ है, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं सोकर तो यह सिर्फ एक सपना मात्र निकलता है. मुझे अगर पहले मौका मिलता तो वो बेहद शानदार रहता, लेकिन जब कभी मौका मिला मैनें शानदार प्रदर्शन किया और अपने गेम को अच्छी तरह से समझा."

हंसी का इंटरनेशनल करियर

साल 2004 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने वाले हंसी ने अपने करियर में ओवरऑल 302 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 49.00 के शानदार औसत से वनडे और टेस्ट क्रिकेट मिलाकर 12398 रन बनाए हैं. इस दौरान हसी ने 22 शतक और 72 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 195 रनों का रहा है.

