Advertisement
trendingNow12970170
Hindi Newsक्रिकेट

'सचिन से 5000 रन ज्यादा बना देता...,'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के दावे ने उड़ाए सबके होश, क्रिकेट जगत में मचा बवाल!

ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट की सबसे दमदार टीमों में से एक माना गया है. ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है, जिसने वनडे क्रिकेट में बार विश्व कप जीतने का कारनामा किया है. इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Michal Hussy
Michal Hussy

ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट की सबसे दमदार टीमों में से एक माना गया है.  ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है, जिसने वनडे क्रिकेट में बार विश्व कप जीतने का कारनामा किया है. उनके इर्द-गिर्द भी कोई टीम नहीं भटकती है. इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनके दावे ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं. खास बात यह है कि वो दावा भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में. हसी ऑस्ट्रेलिया के एक विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए जमकर रन बरसाए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.

28 के उम्र में की शुरुआत
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी ने चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बात करते हुए कहा अगर वह 5 साल पहले खेलना शुरू करते तो वह सचिन का रिकॉर्ड बड़े ही आसानी से तोड़ देते.  उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये बात कही. फिलहाल वह 50 साल के हैं. बता दें कि माइक हसी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी. तब वह 28 साल के थे और अब उनकी उम्र 50 साल है. 

'सपना निकलता...'
हसी ने कहा, " मैंने इसके बारे में काफी सोचा है. मैं शायद  सचिन से 5000 रन ज्यादा बना देता. जो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. फिर सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा एशेज, सबसे ज्यादा जीत और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत. शायद यह सब कुछ है, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं सोकर तो यह सिर्फ एक सपना मात्र निकलता है.  मुझे अगर पहले मौका मिलता तो वो बेहद शानदार रहता, लेकिन जब कभी मौका मिला मैनें शानदार प्रदर्शन किया और अपने गेम को अच्छी तरह से समझा."

Add Zee News as a Preferred Source

हंसी का इंटरनेशनल करियर

साल 2004 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने वाले हंसी ने अपने करियर में ओवरऑल 302 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 49.00 के शानदार औसत से वनडे और टेस्ट क्रिकेट मिलाकर 12398 रन बनाए हैं. इस दौरान हसी ने 22 शतक और 72 अर्धशतक लगाए हैं.  वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 195 रनों का रहा है. 

ये भी पढ़ें: 'बात 2-3 साल की नहीं...,' रोहित-विराट के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर शास्त्री का जबरदस्त बयान, क्रिकेट जगत में मची खलबली

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Michael HusseySachin Tendulkar

Trending news

'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत