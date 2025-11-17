Advertisement
तुम हारने लायक ही हो... टीम इंडिया के जख्म पर पूर्व कप्तान ने रगड़ा नमक, ये बयान सुन गंभीर का खौल उठेगा खून!

Michael Vaughan Slams Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम इंडिया के जख्म पर नमक छिड़का है. उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी पिच बनाओ, तुम हार के हकदार थे. कोलकाता में खेले गए मुकाबले में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:16 AM IST
Michael Vaughan big statement on Eden Gardens Pitch insults Gautam Gambhir
Michael Vaughan Slams Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गई और उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस प्रदर्शन के बाद फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक भारतीय टीम की आलोचना कर रहे हैं. सवालों के घेरे में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच भी है, जिसपर बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं था. हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ-साफ कहा कि वो जैसा चाहते थे, क्यूरेटर्स ने उन्हें वैसी पिच तैयार कर के दी. 

टीम इंडिया की घर में शर्मनाक हार और गौतम गंभीर के बयान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने रिएक्शन देते हुए बड़ी बात बोल दी है. उन्होंने साउथ अफ्रीकी टीम को जीत की बधाई तो दी, साथ में भारत के जख्म पर नमक भी रगड़ा. 

टीम इंडिया के जख्म पर रगड़ा नमक

वैसे पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन अक्सर भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं। यही वजह है कि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर और उनके बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ते रहती है. इस बार वॉन ने सीधे गौतम गंभीर से पंगा ले लिया है. उन्होंने X अकाउंट पर लिखा, 

''इस तरह की पिच तैयार करो... जहां तुम विश्व टेस्ट चैंपियन के खिलाफ हार के हकदार हो... दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत.''

इससे पहले माइकल वॉन ने ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना करते हुए इसे 'खराब' बताया था. बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी खिलाड़ी कोलकाता की पिच पर सवाल उठा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 में इसी ग्राउंड पर हैट्रिक लेकर सनसनी मचाने वाले पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ईडन गार्डन्स की पिच पर सवाल खड़े किए हैं. भज्जी ने X पर लिखा, ''भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सिर्फ दो दिनों में खत्म होने के कगार पर है. टेस्ट क्रिकेट का क्या मजाक है?''

गौतम गंभीर ने किया पिच का बचाव 

एक तरफ जहां कई क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर्स भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट में उपयोग हुए ईडन गार्डन्स की पिच को खराब बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच का बचाव किया है. मैच हारने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी ही पिच की मांग की थी और यहां 124 रन चेज होनी चाहिए थी. गंभीर ने हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा. साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम इंडिया 100 रन का आंकड़ा भी नहीं पार सकी और ये मुकाबला 30 रन से हार गई.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: हैंडशेक विवाद में नया टिस्ट... भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आखिर मिला ही लिया 'हाथ', ये नजारा देख दुनिया हैरान

 

