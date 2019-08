माइकल वान ने एशेज प्लेयर्स को किया सलाम, सीरीज को बताया सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टेस्ट

नई दिल्ली: क्रिकेट के दुनिया की सबसे मशहूर टेस्ट सीरीज एशेज ( Ashes 2019) का आगाज गुरुवार एक अगस्त से शुरु हो गया है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह महामुकाबला इसबार इंग्लैंड में हो रहा है. इस सीरीज को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को बर्मिंघम के ऐजबेस्टन मैदान पर शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं. पिछले महीने ही इंग्लैंड में हुए आईसीसी विश्व कप जीतने से इंग्लैंड में काफी उत्साह है. वान ने इस सीरीज को ‘सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टेस्ट’ बताया है.

एशेज के साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत

इसी के साथ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भी हो रही है. टेस्ट चैंपियनशिप के आने से खेल के लंबे प्रारुप में निश्चित तौर पर रोमांच बढ़ेगा. इस चैंपियनशिप का अंत जुलाई 2021 में होगा जिसकी विजेता एक टीम होगी. वान के मुताबिक यह सीरीज क्रिकेटर के व्यक्तित्व का हर स्तर पर इम्तिहान लेती है.

क्या कहा वान ने

वान ने अपने ट्वीट में कहा, “22 लकी खिलाड़ियों को गुडलक जो आज एजबेस्टन में खेलेंगे. किसी भी खिलाड़ी के लिए एशेज सबसे बड़ा स्पोर्टिंग टेस्ट है. सात हफ्तों तक ये आपकी पर्सनालिटी के हर पहलू का इम्तिहान लेता है. लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका है कि जो हरकोई इसका मजा लेता है.”

Good luck to the 22 Lucky players who will stroll out at Edgbaston today .. The Ashes is the greatest sporting Test for any sports person .. Questions every facet of your personality over 7 weeks .. But the most rewarding .. Enjoy it everyone .. #Ashes

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 1, 2019