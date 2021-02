भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद England टीम पर भड़के Michael Vaughan, बोले- 3-1 से जीतेगी Team India

चेन्नई: भारत के खिलाफ चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद पूर्व अंग्रेज कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर भड़के हैं. माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने इंग्लैंड के टीम सेलेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं.

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड (England) की करारी हार के बाद ट्विटर पर लिखा, 'मुझे लगा कि साल 2019 के बाद से इंग्लैंड टीम की पहली पसंद टेस्ट क्रिकेट है और इंग्लैंड टीम जोरदार कोशिश से एशेज की ट्रॉफी को वापस हासिल कर लेगी, लेकिन हर हफ्ते टेस्ट टीम में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन टी-20 टीम पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है. मोईन अब 18 महीने में पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद घर वापस जाएंगे.'

I thought Test cricket was the main priority after 2019 to make sure England try and get back the Ashes !!!!! Why is it then that the Test team is being swapped & changed every week but the T20 team are at full strength !!!!! Moeen now off home after 1 Test in 18 months !!!

ट्विटर पर माइकल वॉन (MichaelVaughan) ने ये भी कहा कि इन हालात में भारतीय टीम काफी अच्छी रही. अगर आगे दो टेस्ट मैचों में भी गेंद पहले दिन से ही स्पिन करेगी, तो सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से जीतेगी.' इंग्लैंड की टीम को एशिया में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ रनों के लिहाज से यह भारत की अबतक की सबसे बड़ी जीत है.

India are far too good in these conditions ... England would have got closer if they had won the toss but still lost against this highly skilled team in these conditions ... if the next 2 Tests spin from ball one it will be 3-1 to India ... #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 16, 2021