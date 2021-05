Ball Tampering विवाद में कूदे Michael Vaughan, हंगामा करने वालों को दी ऐसी सलाह

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैमरन बेनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने कहा था कि उनकी टीम गेंदबाजों को भी बॉल टेंपरिंग (Ball Tampering) की घटना के बारे में पहले से पता था. इस विवाद में अब इंग्लैंड (England) के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) भी कूद गए हैं.

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने सैंडपेगर गेट (Sandpaper Gate) को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'तो केपटाउन (Cape Town) में गेंदबाजों को बॉल के बारे में पता था, जाहिर सी बात है उन्हें मालूम था लेकिन इस घटना को गुजरे काफी वक्त हो गया है, तो हमें इस आगे बढ़ जाना चाहिए.

So the bowlers potentially knew about the ball in Cape Town !!! Of course they did but surely that episode has been put to bed a long time ago ... Let’s move on ... #OnOn

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 17, 2021