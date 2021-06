World Test Championship: Michael Vaughan ने की Virat Kohli की बेइज्जती, भारतीय फैंस का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम की हमेशा बुराई करने वाले माइकल वॉन (Michael Vaughan) को एक सुनहरा मौका मिल गया है.

इस मौके पर माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने विराट कोहली से लेकर भारतीय फैंस तक का मजाका उड़ाया है.

वॉन ने फिर उगला जहर

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल मैच से पहले ही वॉन (Michael Vaughan) ने प्रिडिक्शन की थी कि न्यूजीलैंड खिताब जीतेगा. जिसके बाद अब उन्होंने भारतीय फैंस का मजाक उड़ा है. वॉन ने ट्विटर पर लिखा, 'मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में हजारों इंडियन क्रिकेट फैन्स को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी. मैंने प्रिडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेगा'.

I think I may need a few apologies from the thousands of Indian fans in a few hours for my awful prediction that NZ would win the Test championship final … #OnOn #TestChampionshipFinal — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 23, 2021

This is great for the game.A country with 5 million beating a country with 1.4 Billion,NZ have come close many times before & are consistently high achievers but now worthy champions.Teams with a lot more resources should take note.Well done the Kiwis #worldtestchampionshipfinal — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 23, 2021

वॉन ने विराट पर साधा निशाना

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने मैच के बाद कहा,‘मैं इसको सपोर्ट नहीं करता. दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम का फैसला एक फाइनल मैच से हो. अगर टेस्ट सीरीज है तो तीन टेस्ट से ही पता चलता है कि किस टीम में वापसी की क्षमता है. ऐसा नहीं होता कि दो दिन अच्छा खेले और फिर आप अचानक अच्छी टेस्ट टीम नहीं हैं. मैं यह नहीं मानता.’

Where in the schedule would it fit in ?? Are the IPL going to reduce the year of the final tournament by 2 weeks so it could fit in ? Doubt it ..: Finals are one off games where teams/individuals know they have to deliver … that’s what makes them so great https://t.co/MhqHkp5lvH — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 24, 2021

जिसके बाद माइकल वॉन (Michael Vaughan) विराट कोहली के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ये शेड्यूल में कहा फिट हो सकता है? क्या आईपीएल इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए 2 हक्ते कम कर करेगा? मुझे इस पर शक है...फाइनल मैच ऐसे होते हैं जहां हर खिलाड़ी और हर टीम को पता होता है कि उन्हें प्रदर्शन करना होगा.. ये ही चीज उन्हें सबसे महान बनाती है.

इससे पहले वॉन ने क्या कहा था

मुकाबले के नतीजे से पहले माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्विटर पर लिखा था कि, 'अगर ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final) उत्तरी इंग्लैंड में खेला जाता तो एक मिनट का खेल भी बर्बाद नहीं होता. बस यूं ही कह रहा हूं. न्यूजीलैंड अब तक चैंपियन बन चुकी होती.'

VIDEO