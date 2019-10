विराट के दोहरे शतक को हल्का बताने के लिए अंग्रेजी पूर्व कप्तान ने पिच का बनाया बहाना

नई दिल्ली: पुणे में चल रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) के दोहरे शतक की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वान (Michael Vaughan) को विराट कोहली की यह सफलता शायद पच नहीं रही है. इसीलिए उन्होंने कहा है कि भारत में टेस्ट पिचें बोरिंग होती हैं और यह ज्यादतर बल्लेबाजों की मददगार होती हैं.

भारत इस समय अपने घर में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहा है. सीरीज का दूसरा मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) स्टेडियम में खेला जा रहा है. वॉन ने ट्वीट किया, "भारत में टेस्ट मैचों में पिचें काफी बोरिंग होती हैं. पहले तीन-चार दिन प्रतिस्पर्धा काफी हद तक बल्लेबाजों की होती है. गेंदबाजों के लिए यहां अधिक एक्शन की जरूरत है. यह मेरा आज का विचार है."

यह भी पढ़ें: IND vs SA: कप्तान विराट की तारीफ में बोले उपकप्तान, '600 की पिच नहीं थी, लेकिन...'

वॉन का यह बयान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान आया है. इस मैच में अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. मयंक अग्रवाल ने शतक जमाया है तो कप्तान विराट कोहली दोहरा शतक बना चुके हैं. रवींद्र जडेजा ने भी आतिशी बल्लेबाज की है.

Test Match Cricket pitches in India are boring ... The first 3/4 days the contest is far too in favour of the Bat ... needs more action for the bowler ... My thought of the day ... #INDvSA

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 11, 2019