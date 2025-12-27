6 सेशन में 36 विकेट... बल्लेबाजों की कब्रगाह बनी पिच, माइकल वॉन ने इशारे से की गजब बेइज्जती

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट6 सेशन में 36 विकेट... बल्लेबाजों की कब्रगाह बनी पिच, माइकल वॉन ने इशारे से की गजब बेइज्जती

एशेज 2025-26 सीरीज के चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. इंग्लैंड ने मेलबर्न में जीत का सूखा खत्म किया और ऑस्ट्रेलिया को दो दिन में ही मात दे दी. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की हरी पिच को लेकर तीखी बहस छिड़ चुकी है. पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इशारे से इस पिच पर निशाना साधा और गजब बेइज्जती की है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:52 PM IST
MCG
MCG

वॉन ने शनिवार को अपने 'X' अकाउंट पर लिखा, 'जीत तो जीत होती है, और इंग्लैंड को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने जो देखा है. उसे कोई भी टेस्ट क्रिकेट फैन सेलिब्रेट नहीं करेगा.' पिच पर छोड़ी गई 10mm घास के कारण MCG में छह सेशन में 36 विकेट गिरे और इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का 14 साल का इंतजार खत्म किया. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 132 रन पर आउट कर दिया और जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे उन्होंने छह विकेट खोकर पूरा किया.

एक्स पर किया पोस्ट

वॉन ने शनिवार को अपने 'X' अकाउंट पर लिखा, 'जीत तो जीत होती है, और इंग्लैंड को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने जो देखा है. उसे कोई भी टेस्ट क्रिकेट फैन सेलिब्रेट नहीं करेगा.' पिच पर छोड़ी गई 10mm घास के कारण MCG में छह सेशन में 36 विकेट गिरे और इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का 14 साल का इंतजार खत्म किया. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 132 रन पर आउट कर दिया और जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे उन्होंने छह विकेट खोकर पूरा किया.

जीत का कोई फायदा नहीं

इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि मेलबर्न में मिली जीत एशेज के नतीजे पर असर डालने के लिए बहुत देर से आई है. ब्रॉड ने कहा कि चार विकेट की जीत इंग्लैंड में घर पर बैठे समर्थकों की दौरे पर जाने वाले फैंस और खिलाड़ियों को ज़्यादा खुशी देगी. उन्होंने कहा, 'मैं अब इंग्लिश फैंस को देखता हूं और उनमें यहां होने वाले फैंस की तुलना में और इंग्लैंड को बाहर से जीतते हुए देखने वाले फैंस इंजॉय कर रहे होंगे. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में और यहां आए इंग्लिश फैंस के लिए यह पॉजिटिव होगा.'

बहुत देर हो गई है- ब्रॉड

चूंकि एशेज सीरीज पहले ही इंग्लैंड के हाथ से फिसल चुकी है. ब्रॉड ने आगे कहा, 'मुझे यकीन है कि घर पर यह भावना होगी कि यह बहुत कम है, बहुत देर हो गई है, इस मायने में कि एशेज पिछले हफ्ते एडिलेड में ही खत्म हो गई थी. अगर ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे नहीं होता, तो क्या पैट कमिंस खेलते? क्या ऑस्ट्रेलिया एक मज़बूत टीम खिलाता?
लेकिन आखिरकार, ये खिलाड़ी कह पाएंगे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता है और उन्होंने बहुत मुश्किल समय देखा है. यह कितनी अजीब टेस्ट सीरीज है कि दो टेस्ट मैच दो दिन में खत्म हो गए, यह अविश्वसनीय है.'

