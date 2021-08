IND vs ENG: Headingley Stadium के ठीक ऊपर उड़ा मिनी प्लेन, ECB के खिलाफ दिया हैरान करने वाला मैसेज

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट (IND vs ENG 3rd Test) के तीसरे दिन लीड्स (Leeds) हेडिंग्ले (Headingley) मैदान में हैरान करन वाली घटना सामने आई. जिसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (England and Wales Cricket Board) की किरकिरी हो गई.

लीड्स टेस्ट (Leeds Test) के दौरान शुक्रवार को हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) के ऊपर से एक मिली प्लेन (Mini Plane) गुजरा जिसके जरिए खास मैसेज दिया गया. इसमें लिखा था, 'ईसीबी (ECB) को बर्खास्त करो और टेस्ट क्रिकेट को बचाओ.' ये घटना तब हुई जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बैटिंग कर रही थी और 25वां ओवर जारी था.



ECB खत्म कर रही है टेस्ट क्रिकेट!

ईसीबी (ECB) ने वर्ल्ड कप 2015 (World Cup 2015) के बाद से ही लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट पर फोकस करना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा उन्हें वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) जीतकर मिला. अब इस साल इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' (The Hundred) टूर्नामेंट की शुरुआत हुई. केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) समेत कई दिग्गजों का मानना है कि इससे इंग्लिश सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार ईसीबी होगी.

The ECB decided in 2015 to prioritise white ball cricket. They won the WC & now have a franchise tournament.

Now is the time to franchise red ball cricket. Strengthen all the teams. Good players survive, others don’t.

Test cricket will die if they don’t!

— Kevin Pietersen (@KP24) July 31, 2021