Most Successive Hundreds List A: विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे ने घरेलू टूर्नामेंट में अपना तूफानी प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने 5 मैचों में लगातार 5 शतक लगाकर सनसनी मचा दी है. ध्रुव ने शुक्रवार को राजकोट में हैदराबाद के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 77 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:36 PM IST
5 मैच में 5 शतक का चमत्कार... CSK ने जिसे किया अनदेखा, उसने ही कर ली वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

Most Successive Hundreds List A: विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे ने घरेलू टूर्नामेंट में अपना तूफानी प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने 5 मैचों में लगातार 5 शतक लगाकर सनसनी मचा दी है. ध्रुव ने शुक्रवार को राजकोट में हैदराबाद के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 77 गेंदों पर नाबाद 109 रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. यह लिस्ट ए क्रिकेट में उनका लगातार पांचवां शतक था, जिससे वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा लगातार शतक (पांच) बनाने के एन जगदीशन के रिकॉर्ड की बराबरी पर आ गए.

लिस्ट ए में ध्रुव का आठवां शतक

ध्रुव ने नौ चौके लगाए और छह बार छक्के लगाए. इससे विदर्भ ने पहले बैटिंग करने के बाद 5 विकेट पर 365 रन बनाए. यह शतक ध्रुव के लिस्ट ए करियर का आठवां शतक था, जिससे इस फॉर्मेट में उनकी निरंतरता और भी साफ हो गई. ध्रुव के पांच शतकों का शानदार सिलसिला 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज के दौरान शुरू हुआ, जहां उन्होंने क्वार्टर-फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शतक बनाए थे.

बंगाल के खिलाफ बेकार हुआ था शतक

ध्रुव ने अपना फॉर्म नए सीजन में भी जारी रखा. विदर्भ के पहले मैच में बंगाल के खिलाफ 125 गेंदों पर 136 रन बनाए थे. हालांकि, उनकी कोशिश बेकार गई क्योंकि बंगाल ने तीन विकेट बाकी रहते 383 रन का टारगेट चेज कर लिया था. जगदीशन ने लगातार पांच सेंचुरी 2022–23 विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान बनाईं और इसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ 277 रन शामिल थे. यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर है.

दिग्गजों से आगे ध्रुव शोरे

लिस्ट में जगदीशन और ध्रुव शोरे के बाद करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, कुमार संगकारा और अल्वीरो पीटरसन हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने लिस्ट ए में लगातार 4-4 शतक लगाए हैं.  खास बात यह है कि संगकारा इनमें से अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चारों शतक लगाए हैं.

आईपीएल में चेन्नई ने नहीं दिए ज्यादा मौके

ध्रुव शोरे आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के सदस्य रहे हैं. उन्हें फ्रेंचाइजी ने ज्यादा मैचों में मौके नहीं दिए थे. ध्रुव को 2018 में एक मैच और 2019 में एक मैच में उतारा गया था. वह दोनों मुकाबलों में कुल 13 रन ही बना पाए थे.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Vijay Hazare Trophy

