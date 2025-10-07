टेस्ट क्रिकेट का चमत्कारिक रिकॉर्ड, 87 साल से 'अमर', ब्रैडमैन-गावस्कर और सचिन भी फेल

Test Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट में एक से बढ़कर बल्लेबाज आए और रिकॉर्ड की झड़ी लगाई. सर डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों ने रनों का अंबार लगाया. इन तीनों को अलग-अलग समय में बेस्ट माना गया है. अधिकांश टेस्ट रिकॉर्ड पर ब्रैडमैन, गावस्कर और तेंदुलकर का कब्जा है, लेकिन कुछ ऐसी भी उपलब्धियां हैं जो इन तीनों के हिस्से नहीं आई. उन्हीं में से एक है टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंदे खेलने का रिकॉर्ड.

87 साल से अमर रिकॉर्ड

टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान लियोनार्ड हटन के नाम दर्ज है. हटन की वह महान पारी एकाग्रता और संयम का एक जबरदस्त उदाहरण है. उन्होंने एक ऐसा रिकार्ड स्थापित किया जो लगभग एक शताब्दी बाद भी नहीं टूटा है. हटन एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज हैं. यह 87 साल से अमर है. ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई सालों तक यह रिकॉर्ड उनके नाम ही रहने वाला है.

22 साल की उम्र में कमाल

हटन ने द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में मैराथन पारी खेली थी. यह मैच एशेज सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट था. सीरीज 1-1 से बराबर थी, जिसका मतलब था कि इस अंतिम टेस्ट का विजेता एशेज पर कब्जा कर लेगा. डॉन ब्रैडमैन की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम थी. हटन उस समय केवल 22 साल के थे और अपना छठा टेस्ट खेल रहे थे. उन्होंने गजब का धैर्य दिखाया और क्रीज पर जमे रह गए.

हटन ने की तीन बड़ी साझेदारियां

इंग्लैंड के कप्तान वॉली हेमंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. हटन ओपनिंग करने के लिए बिल एड्रिच के साथ आए और जम गए. एड्रिच 12 रन बनाकर आउट हो गए. यहां से हटन और मॉरिस लेलैंड ने दूसरे विकेट के लिए 382 रन की साझेदारी की. लेलैंड 438 गेंद पर 187 रन बनाकर रन आउट हुए. वॉली हेमंड 59 रन पर पवेलियन लौटे थे. उन्होंने हटन के साथ तीसरे विकेट के लिए 135 रनों की पार्टनरशिप की. एडी पेंटर (00) और डेनिस कॉम्पटन (01) सस्ते में आउट हो गए. हटन को फिर जो हर्टस्टाफ का साथ मिला. दोनों ने छठे विकेट के लिए 215 रन जोड़े. हटन आखिरकार 364 रन बनाकर आउट हुए. हर्टस्टाफ ने नाबाद 169 रन बनाए. इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 903 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित किया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 201 और दूसरी पारी में 123 रन पर सिमट गया. इंग्लैंड ने पारी और 579 रन से मैच को जीत लिया. उसने एशेज पर भी कब्जा कर लिया.

तोड़ा था ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

हटन ने तीन दिन तक बल्लेबाजी की. अपनी पारी के दौरान उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के 1930 के 334 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट इतिहास का एक नया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया. बाद में इसे कई दिग्गजों ने पार किया. हटन ने लगभग 13 घंटों में 847 गेंदों का सामना किया. वह आज भी टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज हैं.