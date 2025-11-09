Advertisement
trendingNow12994585
Hindi Newsक्रिकेट

10 से भी कम रन के अंतर से चूक गए तिहरा शतक, ये हैं वर्ल्ड क्रिकेट के 5 बदकिस्मत बल्लेबाज

दुनिया के 5 बदकिस्मत बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 10 से भी कम रन के अंतर से तिहरा शतक बनाने से चूक गए. तिहरे शतक से चूकना एक बल्लेबाज के लिए बेहद दिल तोड़ने वाला पल होता है. यह बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना होता है, क्योंकि वह अपने करियर में तिहरा शतक जड़कर कुछ यादगार करना चाहता है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 बदकिस्मत बल्लेबाजों पर जो टेस्ट क्रिकेट में 10 से भी कम रन के अंतर से तिहरा शतक बनाने से चूक गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 09, 2025, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 से भी कम रन के अंतर से चूक गए तिहरा शतक, ये हैं वर्ल्ड क्रिकेट के 5 बदकिस्मत बल्लेबाज

दुनिया के 5 बदकिस्मत बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में 10 से भी कम रन के अंतर से तिहरा शतक बनाने से चूक गए. तिहरे शतक से चूकना एक बल्लेबाज के लिए बेहद दिल तोड़ने वाला पल होता है. यह बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना होता है, क्योंकि वह अपने करियर में तिहरा शतक जड़कर कुछ यादगार करना चाहता है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के उन 5 बदकिस्मत बल्लेबाजों पर जो टेस्ट क्रिकेट में 10 से भी कम रन के अंतर से तिहरा शतक बनाने से चूक गए.

1. मार्टिन क्रो (न्यूजीलैंड) - 299 रन

न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो 4 फरवरी 1991 को श्रीलंका के खिलाफ वेलिंग्टन टेस्ट मैच में 299 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. मार्टिन क्रो ने 523 गेंदों पर 299 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 3 छक्के शामिल थे. मार्टिन क्रो को इस मैच में श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड) - 294 रन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक 12 अगस्त 2011 को भारत के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट मैच में 294 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. एलिस्टेयर कुक ने 545 गेंदों पर 294 रन बनाए, जिसमें 33 चौके शामिल थे. एलिस्टेयर कुक को इस मैच में भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

3. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 293 रन

भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग 4 दिसंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच में 293 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने 254 गेंदों पर 293 रन बनाए, जिसमें 40 चौके और 7 छक्के शामिल थे. वीरेंद्र सहवाग को इस मैच में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए. हालांकि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक जड़ चुके हैं.

4. विव रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) - 291 रन

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स 13 अगस्त 1976 को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच में 291 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. विव रिचर्ड्स ने 386 गेंदों पर 291 रन बनाए, जिसमें 38 चौके शामिल थे. विव रिचर्ड्स को इस मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर टोनी ग्रेग ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

5. रामनरेश सरवन (वेस्टइंडीज) - 291 रन

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज रामनरेश सरवन 1 मार्च 2009 को इंग्लैंड के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट मैच में 291 रन के निजी स्कोर पर आउट हो चुके हैं. रामनरेश सरवन ने 452 गेंदों पर 291 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 2 छक्के शामिल थे. रामनरेश सरवन को इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रयान साइडबॉटम ने आउट किया था, जिससे वह अपना तिहरा शतक पूरा नहीं कर पाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग