Advertisement
trendingNow13022319
Hindi Newsक्रिकेट

मिशन टी20 वर्ल्ड कप... अब यूएई में यह टीम खेलेगी सीरीज, सामने आ गया शेड्यूल

Ireland vs UAE: भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में आयरलैंड ने भारतीय उपमहाद्वीप के नजदीक यूएई में टी20 सीरीज खेलने की योजना बनाई है. वह यूएई के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिशन टी20 वर्ल्ड कप... अब यूएई में यह टीम खेलेगी सीरीज, सामने आ गया शेड्यूल

Ireland vs UAE: भारत-श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में आयरलैंड ने भारतीय उपमहाद्वीप के नजदीक यूएई में टी20 सीरीज खेलने की योजना बनाई है. वह यूएई के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा. दोनों टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है. वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ही दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीरीज खेलने पर सहमति जताई है.

आयरलैंड पर यूएई का पलड़ा भारी

सीरीज की शुरुआत 29 जनवरी को होगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा. ये दोनों मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होंगे. यूएई और आयरलैंड के बीच इससे पहले 11 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें यूएई का पलड़ा भारी रहा है. यूएई ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 4 मैचों में आयरलैंड को जीत मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने दिया बयान

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभान अहमद ने शुक्रवार को कहा, ''हमारी टीम ने एशिया कप में अच्छा अनुभव हासिल किया. हमें आयरलैंड के यूएई दौरे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इससे दोनों टीमों को फायदा होगा और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के लिए अच्छा मंच मिलेगा. एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में हमने हमेशा आईसीसी के पूर्ण सदस्यों की नियमित रूप से मेजबानी करके अपने खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की है.  2025 में हमने बांग्लादेश की मेजबानी की और उसके बाद शारजाह में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय टी20 सीरीज भी खेली.''

ये भी पढ़ें: शर्मनाक: इंटरनेशनल क्रिकेटर ने महिला को मारा मुक्का, फिर चुराया फोन, पुलिस ने दबोचा

क्रिकेट आयरलैंड का प्लान

क्रिकेट आयरलैंड के क्रिकेट निदेशक रिचर्ड होल्ड्सवर्थ ने कहा, ''यूएई के खिलाफ यह सीरीज हमारे खिलाड़ियों के लिए एक शानदार वार्म-अप कार्यक्रम का हिस्सा होगी. हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही और मैचों की घोषणा करेंगे. यूएई क्रिकेट को धन्यवाद. हम इतने बड़े स्टेडियम में खेलने का इंतजार कर रहे हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Ireland vs UAE

Trending news

दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
Delhi IIT
अब नहीं काटेंगे मच्छर! IIT के छात्रों ने तैयार किया मच्छर भगाने वाला डिटर्जेंट
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
Babri Masjid
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन
Sriprakash Jaiswal
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन