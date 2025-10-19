Advertisement
IND vs AUS: मार्श ने बल्ले से मचाया हल्ला, गिल के कैप्टेंसी डेब्यू पर हार का दाग, थमा भारत का विजयरथ

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे का स्वाद चखने को फैंस बेताब थे. फैंस ने उम्मीद की थी कि दीवाली पर रोहित-कोहली का धूम-धड़ाका देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के विपरीत रहा. न ही RO-KO का बल्ला चला और न शुभमन गिल का कैप्टेंसी डेब्यू जीत के साथ हुआ. भारत को इस मैच में 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:05 PM IST
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे का स्वाद चखने को फैंस बेताब थे. फैंस ने उम्मीद की थी कि दीवाली पर रोहित-कोहली का धूम-धड़ाका देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के विपरीत रहा. न ही RO-KO का बल्ला चला और न शुभमन गिल का कैप्टेंसी डेब्यू जीत के साथ हुआ. भारत को इस मैच में 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. भारतीय टीम इस मुकाबले में शुरू से ही संघर्ष करती नजर आई. 

18 रन पर आउट हुए तीन स्टार

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर आउट हुए और सभी की उम्मीद कोहली की तरफ मुड़ गई. लेकिन कोहली का खाता भी नहीं खुला. नए कप्तान गिल की तरफ नजरें गईं तो उन्होंने 10 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ दिया. श्रेयस अय्यर भी 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. एक तरफ टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, दूसरी तरफ बारिश भारत की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आई.

26 ओवर का खेल

बेहद धीमी शुरुआत के बाद बारिश के चलते ओवर कम हुए और अंत में मैच 26 ओवर का रह गया. हालांकि, केएल राहुल और अक्षर पटेल ने 15 ओवर के बाद अपनी बैटिंग से मैच में जान डाली. अक्षर ने 31 रन की पारी खेली जबकि राहुल ने आतिशी अंदाज में 38 रन ठोके. अंत में रेड्डी के 2 छक्कों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 136 रन टांगे थे. लेकिन जब डीएलएस लगा तो ये कंगारू टीम को महज 131 रन का लक्ष्य मिला. 

मार्श-फिलिप ने डुबो दी लुटिया

भारत ने गेंदबाजी से ठीक-ठाक शुरुआत की. सबसे खतरनाक ट्रेविस हेड का विकेट 10 रन के स्कोर पर मिला. हेड 8 रन बनाकर आउट हुए. फिर बारी मैथ्यू शॉर्ट की आई जिन्हें अक्षर पटेल ने 8 के स्कोर पर ही अपने जाल में फंसा लिया. लेकिन मिचेल मार्श ने पापड़ बिलवा दिए. दूसरी तरफ उन्हें जोश फिलिप का साथ मिला. फिलिप ने 29 गेंद में 37 रन की धुआंधार पारी खेली. वहीं, मार्श जीत तक अड़े रहे और 46 रन बनाकर टीम को 1-0 से सीरीज में बढ़त दिला दी. वनडे में भारत का विजयरथ थम चुका है, लगभग सालभर बाद टीम इंडिया को वनडे में हार का सामना करना पड़ा. 

