'हम भाग्यशाली हैं कि...', मैक्सवेल की मैच विनिंग पारी ने जीता कप्तान का दिल, इन शब्दों में की तारीफ

ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में दो विकेट से मात देकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया. 1-1 से बराबर सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में कंगारू टीम की जीत के हीरो रहे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 62 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल दिख रही जीत दिलाई. एक गेंद रहने ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला अपने नाम किया. मैक्सवेल की इस मैच विनिंग पारी के बाद कप्तान मिचेल मार्श ने उनकी तारीफों के पुल बांधे. मार्श ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भाग्यशाली है कि उनके पास मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी है.

मैक्सवेल की तारीफ में कप्तान ने पढ़े कसीदे

मैच जीतने के बाद मार्श ने कहा, 'टी20 क्रिकेट के करीबी मुकाबलों में जीत हासिल करना हमेशा अच्छा लगता है. यह थोड़ा अपरंपरागत था, लेकिन मैं मैक्सवेल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें जीत दिलाई.' कप्तान ने आगे कहा, 'आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन मैक्सवेल एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने हर मैच में अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी की. हम भाग्यशाली हैं कि वह हमारे साथ हैं. वह सब कुछ करते हैं. इस मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया.'

ये भी पढ़ें: एशिया कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! सपने में भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने नाम, ये खिलाड़ी एक ही सीजन में हुआ 'बदनाम'

मैक्सवेल ने भी जाहिर की खुशी

मैक्सवेल ने छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए अपनी नाबाद 62 रन की पारी में दो छक्के और आठ चौके भी लगाए. उनकी इस ताबड़तोड़ पारी के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मैच के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने स्वीकारा कि मैदान पर उतरते समय वह नर्वस में थे. उन्होंने कहा, 'यह मैच थोड़ा नर्वस कर देने वाला था. जब हमने लगातार दो विकेट गंवाए और कॉर्बिन बॉश ने शानदार ओवर फेंका, तब रन रेट नौ-दस के आसपास पहुंच गया था. उस वक्त हम दो विकेट खो चुके थे और ज्यादातर स्ट्राइक मुझे ही लेनी थी, लेकिन अंत में बल्ले से कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर मैच फिनिश करना अच्छा लगा.'

ये भी पढ़ें: नम आंखें, मौन और... महान क्रिकेटर के निधन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने यूं जताया शोक, मैदान में काली पट्टी बांधकर उतरे

ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज

ग्लेन मैक्सवेल की तूफारी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को दो विकेट से शिक्सत दी. इसी के साथ टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली.

इस मुकाबले में मैक्सवेल ने दो ओवर गेंदबाजी भी की, जिसमें 7.50 की इकॉनमी के साथ महज 15 रन दिए. ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम कर चुका था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से जीता. ऐसे में तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक बन चुका था, जिसे जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली.