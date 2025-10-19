जिस पिच पर नहीं चला रोहित-विराट का बल्ला, वहीं इस खूंखार बल्लेबाज ने 'छक्के' लगाकर पूरा किया 'शतक'

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम की वनडे सीरीज में हार से शुरुआत हुई है. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में हुए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया. इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला. 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे रोहित 8 रन बनाकर चलते बने तो कोहली का खाता तक नहीं खुला. वहीं, उसी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इस दौरान उन्होंने एक अनोखा शतक भी पूरा कर लिया.

मार्श ने खेली कप्तानी पारी

कई बार बारिश से प्रभावित रहा यह मुकाबला 26-26 ओवर का हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए बुलाया. खराब शुरुआत के बाद भारत 26 ओवर में 136 रन तक ही पहुंच सका. केएल राहुल (38) और अक्षर पटेल (31) ने महत्वपूर्ण रन बनाए. DLS मेथड के चलते ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का टारगेट मिला, जिसे मिचेल मार्श और जोश फिलिप (37) के दम पर मेजबानों ने 22वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया. मैथ्यू रेनशॉ ने नाबाद 21 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्श ने पूरा किया ये शतक

मार्श ने 52 गेंदों की अपनी 46 रन की पारी में दो चौके और तीन छक्के लगाए. मार्श ने अपनी पावर-हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए अर्शदीप सिंह की शॉर्ट-लेंथ गेंद पर अपना पहला और एक लंबा छक्का जड़ा. दूसरा छक्का उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर डीप कवर के ऊपर से छक्का जड़ा. तीसरा सिक्स मार्श के बल्ले से हर्षित राणा की गेंद पर की गेंद पर आया. इस दौरान ही मार्श ने वनडे क्रिकेट में छक्कों का शतक पूरा कर लिया. वनडे में उनके छक्कों की संख्या अब 102 हो गई है.

ऐसा करने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

मार्श वनडे में 100 छक्के लगाने वाले आठवें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले रिकी पोंटिंग (159), ग्लेन मैक्सवेल (155), एडम गिलक्रिस्ट (148), शेन वॉटसन (131), डेविड वार्नर (130), एरॉन फिंच (129) और एंड्रयू साइमंड्स (102) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.