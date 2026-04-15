VIDEO: मार्श का मास्टरस्ट्रोक... आसमानी छक्के से गुम कर दी गेंद, टिम डेविड के गगनचुंबी सिक्स से ज्यादा या कम?

RCB vs LSG: आईपीएल 2026 में छक्कों का कंपटीशन देखने को मिल रहा है. हर मैच में लंबे-लंबे छक्के देखने को मिलते हैं. सबसे चर्चित टिम डेविड का छक्का रहा जो इस सीजन का सबसे लंबा साबित हुआ. अब चिन्ननास्वामी स्टेडियम में उसी की टक्कर का एक और छक्का देखने को मिल गया है.
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RCB vs LSG: आईपीएल 2026 में छक्कों का कंपटीशन देखने को मिल रहा है. हर मैच में लंबे-लंबे छक्के देखने को मिलते हैं. सबसे चर्चित टिम डेविड का छक्का रहा जो इस सीजन का सबसे लंबा साबित हुआ. अब चिन्ननास्वामी स्टेडियम में उसी की टक्कर का एक और छक्का देखने को मिल गया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB vs LSG) के बीच मुकाबले में मिचेल मार्श ने एक दमदार छक्के से गदर काट दिया.
इस सीजन सबसे लंबा छक्का लगाने की लिस्ट में नंबर-1 पर टिम डेविड का नाम है. उन्होंने सीएसके के खिलाफ मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा डाली थी. डेविड के बल्ले से 106 मीटर का छक्का देखने को मिला था. दूसरा नाम पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली का है क्योंकि उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 103 मीटर का छक्का जमाया था. अब मार्श ने भी इस लिस्ट में दस्तक दी है.
मिचेल मार्श को भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर में नकल गेंद में फंसाने का प्लान बनाया. मार्श ने इसे पहले ही परख लिया और लेग साइड पर गेंद को दमदार अंदाज में हिट किया. हवा चीरते हुए गेंद स्टेडियम की छत पर जा लगी. ये छक्का 102 मीटर का था, जिसमें मैदान में मौजूद फैंस आसमान ताकते नजर आए. मार्श ने ही मुकाबले में टीम की लाज बचाई. उन्होंने अपनी 40 रन की पारी में 2 छक्के और 3 चौके जमाए.
(@mufaddal_vohra) April 15, 2026
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लखनऊ की टीम इस मुकाबले में मुश्किल में नजर आई. कप्तान पंत पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए. पहले 3 गेंद खेलकर इंजरी के चलते रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन कमबैक हुआ तो भी 1 रन बनाकर आउट हो गए. आयुष बदोनी ने 38 रन की पारी खेली जबकि मुकुल चौधरी ने 39 रन बनाकर टीम के स्कोर को 150 के करीब पहुंचा दिया. भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके जबकि रसीख सलाम डार ने 4 बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं, क्रुणाल पांड्या ने भी 2 वकिेट अपने नाम किए.