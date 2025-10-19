IND vs AUS: 'मुझे गर्व है..' जीत के बाद खुशी से गदगद हुए कप्तान मार्श, युवाओं को बताया बाजीगर

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे का रोमांच पर्थ के मौसम ने फीका कर दिया. मुकाबला पूरे दिन चला लेकिन एकतरफा अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात दी. पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम बारिश और ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग से संघर्ष करती रही. जीत के बाद कंगारू कप्तान मिचेल मार्श खुशी से गदगद नजर आए. ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. बैटिंग में मार्श के अलावा जोश फिलिप और मैट रेनशा ने धमाकेदार पारियां खेलीं. मार्श ने युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी की.

ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. आते ही कंगारू टीम भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो गई. हेजलवुड ने रोहित शर्मा का शिकार किया, विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने डक आउट कर दिया. वहीं, अय्यर को भी हेजलवुड ने अपने जाल में फंसाकर 11 के स्कोर पर आउट किया. मिचेल ओवेन, कुन्हेमन और हेजलवुड ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. नेथन एलिस और स्टार्क के खाते 1-1 विकेट आया.

क्या बोले मार्श?

मार्श ने मैच के बाद कहा, 'आज मौसम ने अपना असर दिखाया. सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो साथ रहे. मुझे पता है कि ये दिन वाकई निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन जीत हासिल करना अच्छा लगता है. घर में जीतना हमेशा अच्छा लगता है. मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बहुत पसंद है. स्थिति थोड़ी-बहुत बदल रही थी. हमें पता था कि दोनों टीमों के लिए यही होगा, इसलिए वहाँ से जीतना थोड़ा मुश्किल था.'

युवा प्लेयर्स के पढ़े कसीदे

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरे और मैच को संभाला और हमें जीत दिलाई, उस पर मुझे गर्व है. मैदान पर आए और उन्होंने इसे बहुत आसान बना दिया. युवा खिलाड़ियों का मैदान पर आना मजेदार होता है. जरूरी नहीं कि वे युवा ही हों, बल्कि युवा खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं. आप बस यही चाहते हैं कि वे मजे करें और इसका आनंद लें. वनडे क्रिकेट में, हमें हर समय बड़ी भीड़ के सामने खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे इसका पूरा आनंद लें.'