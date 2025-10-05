Advertisement
मिशेल मार्श ने रच दिया इतिहास, T20I में बनाया अनोखा महारिकॉर्ड, बाबर आजम की कर ली बराबरी

ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिशेल मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए तीसरे टी20 मैच में शानदार शतक लगाते हुए न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि बतौर कप्तान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. मिशेल मार्श से पहले बतौर कप्तान यह उपलब्धि सिर्फ बाबर आजम ने हासिल की थी. न्यूजीलैंड के 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 05, 2025, 06:54 AM IST
मिशेल मार्श ने रच दिया इतिहास

इस जीत में कप्तान मिशेल मार्श की यादगार बल्लेबाजी की अहम भूमिका रही. मिशेल मार्श ने 52 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 103 रन की पारी खेली. उन्हें इस यादगार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब दिया गया. मिशेल मार्श ने अपने पहले टी20 शतक के साथ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. मिशेल मार्श ICC के फुल मेंबर देशों के ऐसे दूसरे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया है.

बाबर आजम की कर ली बराबरी

मिशेल मार्श से पहले सिर्फ बाबर आजम के नाम ही ये उपलब्धि रही है. बाबर आजम ने एक नहीं बल्कि दो बार बतौर कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20 में शतक लगाए हैं. बाबर आजम ने साल 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 122 और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ कराची में 110 रन की पारी खेली थी.

मार्श ने बनाया अनोखा महारिकॉर्ड

मार्श ने अपने पहले टी20 शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. वह टी20 में बतौर कप्तान शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले 2018 में एरॉन फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 और 2016 में शेन वॉटसन ने भारत के खिलाफ सिडनी में 124 रन की पारी खेली थी. मार्श ने अपनी पारी में 7 छक्के लगाए. इस दौरान टी20 फॉर्मेट में उनके 100 छक्के पूरे हो गए. टी20 में 100 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Mitchell Marsh

;