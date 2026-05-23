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Hindi Newsक्रिकेटपंजाब किंग्स को मिली लाइफ लाइन... अब करो या मरो के मैच में जीत पक्की, अचानक आई बड़ी खुशखबरी

पंजाब किंग्स को मिली लाइफ लाइन... अब 'करो या मरो' के मैच में जीत पक्की, अचानक आई बड़ी खुशखबरी

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. IPL 2026 के Playoffs की दौड़ में बने रहने के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज का मैच हर हाल में जीतना ही होगा. ऐसे में उनके 14 मैचों में 15 अंक हो जाएंगे. पंजाब किंग्स (PBKS) को साथ ही यह दुआ करनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें अपने आखिरी लीग मैचों में हार जाए. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 23, 2026, 05:51 PM IST
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पंजाब किंग्स को मिली लाइफ लाइन... अब 'करो या मरो' के मैच में जीत पक्की, अचानक आई बड़ी खुशखबरी

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. IPL 2026 के Playoffs की दौड़ में बने रहने के लिए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आज का मैच हर हाल में जीतना ही होगा. ऐसे में उनके 14 मैचों में 15 अंक हो जाएंगे. पंजाब किंग्स (PBKS) को साथ ही यह दुआ करनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें अपने आखिरी लीग मैचों में हार जाए. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इस स्थिति में 15 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

पंजाब किंग्स को मिली लाइफ लाइन

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम आज रात पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले IPL 2026 के मुकाबले में अपने खूंखार ओपनर मिचेल मार्श के बिना उतरेगी. ऑलराउंडर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं. यह सीरीज 30 मई को रावलपिंडी में शुरू होगी.

अब 'करो या मरो' के मैच में जीत पक्की

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) दोनों टीमों के लिए यह लीग स्टेज का आखिरी मैच है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए यह मैच सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे हैं. वहीं, पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए यह 'करो या मरो' वाला मुकाबला है, ताकि वे IPL 2026 में आगे बढ़ने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकें. मिचेल मार्श इस IPL सीजन में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. मिचेल मार्श ने IPL 2026 के 13 मैचों में 43.30 की औसत और 163.18 के स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

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अचानक आई बड़ी खुशखबरी

ऑस्ट्रेलियाई टी20 कप्तान, मिचेल मार्श ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन IPL सीजन खेला है. मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए एक और निराशाजनक IPL अभियान में कुछे चमकते सितारों में से एक रहे हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 13 मैचों में से 9 हार और सिर्फ 4 जीत के बाद IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. मिचेल मार्श इस IPL सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है. मिचेल मार्श ने 13 पारियों में 563 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. मिचेल मार्श का आखिरी आईपीएल मैच में बाहर होना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए बड़ा झटका है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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