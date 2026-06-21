Mitch Owen Smashes 155 Runs in MLC: क्रिकेट की दुनिया में पिछले कुछ महीनों से वैभव सूर्यवंशी का नाम सुर्खियों में है. महज 15 साल की उम्र में वैभव ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान किया है. 21 जून को वह श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज के फाइनल में सिर्फ 29 बॉल पर 8 छक्के और 10 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने महज 11 बॉल पर लिस्ट-ए की सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन हम यहां वैभव की नहीं, बल्कि उस तूफानी बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, जिसने वैभव की तरह तबाही मचाई है. उसने अमेरिका की सरजमीं पर टी20 क्रिकेट में 68 बॉल पर 155 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर हर किसी को चौंका दिया है.
ये कोई और नहीं बल्कि 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पावर-हिटर मिच ओवेन हैं, जिन्होंने मेजर लीग क्रिकेट 2026 के 5वें मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. उन्होंने 68 बॉल पर 13 छक्के और 11 चौकों यानी कुल 24 बाउंड्री की मदद से 155 रन कूट डाले.
यह मुकाबला डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें वाशिंगटन फ्रीडम के लिए ओपनिंग करते हुए मिच ओवेन ने एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ ऐसी तबाही मचाई, जैसी भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मचाते हैं. उनकी 155 रनों की महाशतकीय पारी के दम पर वाशिंगटन फ्रीडम ने निर्धारित 20 ओवरों में 245/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में से एक है. मिच ओवेन के नाम अब मेजर लीग क्रिकेट के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest Individual Score) दर्ज हो गया है.
अपनी 155 रनों की इस विस्फोटक पारी के दौरान 24 साल के मिच ओवेन ने मैदान के चारों कोनों में चौके-छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने अपनी पारी में कुल 24 बाउंड्री (11 चौके और 13 छक्के) जमाईं, यानी ओवेन ने अपनी पारी के 122 रन तो सिर्फ चौकों और छक्कों के दम पर ही कूट डाले. 246 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 215 रन ही बना सकी और 30 रनों से मैच गंवा दिया.
यह 24 साल के ऑलराउंडर मिच ओवेन के लिए फॉर्म में लौटने का एक शानदार और करारा जवाब है. वह इस साल की शुरुआत में खराब बिग बैश लीग (BBL) सीजन के चलते ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने से चूक गए थे. ओवेन के बल्ले से पिछले 16 महीनों में किसी भी फॉर्मेट में निकला यह पहला शतक है, जिसने सिलेक्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में उनकी वापसी हो सकती है.
मैच की बात करें तो वाशिंगटन फ्रीडम के लिए ओवेन ने पारी की शुरुआत पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के साथ की. दोनों ने मिलकर महज 57 गेंदों में 134 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली. स्मिथ के आउट होने के बाद तस्मानिया के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 82 रन और जोड़े और टीम को 245 तक पहुंचाया.
एक समय ऐसा लग रहा था कि मिच ओवेन टी20 क्रिकेट के कई और बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तहस-नहस कर देंगे, क्योंकि जब वह 17वें ओवर में आउट हुए, तब पारी की 19 गेंदें फेंकी जानी बाकी थीं. दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने अपनी ही गेंद पर उनका एक तेज कैच लपककर इस पारी का अंत किया. अगर वह पूरे 20 ओवर खेल लेते तो क्रिस गेल के 66 बॉल पर 175 रनों की सबसे बड़ी पारी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
मिच ओवेन की 155 रनों की पारी कई मायनों में ऐतिहासिक है. वह टी20 क्रिकेट में एरोन फिंच (156) के बाद सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे कंगारू बल्लेबाज बन गए हैं. यह ओवेन के प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 2025 में तस्मानिया के लिए लिस्ट-ए मैच में 149 रन था. 24 साल की उम्र में मिच ओवेन ने जिस तरह से एमआई न्यूयॉर्क के गेंदबाजों की धुनाई की है, उसने यह साफ कर दिया है कि वह आने वाले समय में विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हो सकते हैं.