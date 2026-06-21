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उम्र 24 साल, तबाही वैभव सूर्यवंशी जैसी....24 चौके-छक्कों के दम पर कूटे 155 रन, रच दिया नया इतिहास

Mitch Owen Smashes 155 Runs in MLC: ऑस्ट्रेलिया के 24 साल के तूफानी ऑलराउंडर ने अमेरिका की सरजमीं पर 155 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है. इस खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी के अंदाज में चौके छक्कों की बारिश की. आइए जानते हैं ये नया तूफानी बैटर कौन है और किस टूर्नामेंट में उसने ये कमाल कर दिखाया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 21, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:21 PM IST
उम्र 24 साल, तबाही वैभव सूर्यवंशी जैसी....24 चौके-छक्कों के दम पर कूटे 155 रन, रच दिया नया इतिहास
Image Credit: Mitch Owen Smashes 155 Runs in MLC

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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