1000+ रन और 100+ विकेट... मिचेल सेंटनर ने 'प्रचंड रिकॉर्ड' के साथ रचा इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में बज गया डंका

Hindi Newsक्रिकेट1000+ रन और 100+ विकेट... मिचेल सेंटनर ने प्रचंड रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में बज गया डंका

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:49 PM IST
Photo Credit (ICC)
Photo Credit (ICC)

Mitchell Santner: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन और 100 विकेट निकालने वाले ICC के फुल टाइम मेंबर देश के छठे खिलाड़ी बन गए हैं. वह इस मुकाम को हासिल करने वाले पहले कीवी खिलाड़ी भी हैं. मिचेल सेंटनर ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में 26 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 47 रन की पारी खेली. मिचेल सेंटनर ने यह पारी उस समय खेली, जब कीवी टीम 84 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो चुकी थी. यहां से मिचेल सेंटनर ने कोल मैककोन्ची के साथ 47 गेंदों में 84 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 168/7 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के फुल टाइम मेंबर देश की तरफ से अब तक सिर्फ 6 ही खिलाड़ी 1,000 रन बनाने के साथ 100 विकेट हासिल कर सके हैं. इनमें मिचेल सेंटनर के अलावा, शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या और शादाब खान के नाम शामिल हैं. आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए.

न्यूजीलैंड ने कहां पलट दिया पासा

टिम सेफर्ट ने फिन एलन के साथ 3.1 ओवरों में 30 रन की साझेदारी की. एलन 13 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 23 रन बनाकर आउट हुए. अगले ही ओवर में टिम सेफर्ट (8) भी पवेलियन लौट गए. कीवी टीम ने 34 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे, लेकिन यहां से ग्लेन फिलिप्स ने रचिन रवींद्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 75 के स्कोर तक पहुंचाया. फिलिप्स 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से टीम ने 84 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए.

मिचेल सेंटनर ने बल्ले से कूटे रन

इसके बाद कप्तान मिचेल सेंटनर ने मोर्चा संभाला. मिचेल सेंटनर ने कोल मैककोन्ची के साथ 84 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. मिचेल सेंटनर ने 47 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि कोल ने 23 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 31 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से महेश थीक्षाना और दुष्मंथा चमीरा ने 3-3 विकेट निकाले. एक विकेट डुनिथ वेललेज ने हासिल किया.

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

