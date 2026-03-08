IND vs NZ Final: सैंटनर ने मैच से पहले की फैंस की हवा टाइट, इस हरकत से दिलाई कमिंस की याद

Advertisement
T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. मैदान में उतरने से पहले ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. पहले उन्होंने अपने बयान से खलबली मचा दी और अब पैट कमिंस के अंदाज में नजर आए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:03 PM IST
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड से मिली करारी हारों का हिसाब करने के लिए टीम इंडिया तैयार है. कुछ ही घंटों में भारत-न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग शुरू हो जाएगी. लेकिन कीवी कप्तान प्रेशर बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. सैंटनर ने पहले अपने बयान से खलबली मचाई और अब पैट कमिंस का अंदाज दिखाकर फैंस की सांसें अटका दी हैं. उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती नजर आ रही है. 

2023 वर्ल्ड कप फाइनल के फ्लैशबैक

सैंटनर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की फोटो अपने फोन से खींचते नजर आ रहे हैं. भले ये नॉर्मल लग रहा हो लेकिन क्रिकेट फैंस को ये 2023 वर्ल्ड कप का फ्लैशबैक नजर आ रहा है. 2023 वर्ल्ड कप फाइनल भी इसी मैदान पर खेला गया था और पैट कमिंस ने भी इसी तरह से पिच की फोटो खींची थीं. उस दौरान मैच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं गया और टीम स्टेडियम में हजारों फैंस के सामने ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई.

सोशल मीडिया पर मचा हाहाकार

सोशल मीडिया पर मिचेल सैंटनर की फोटो से बवाल मचा हुआ है. जमकर मीम्स वायरल हो रहे हैं. मीम्स में झलक रहा है कि मिचेल सैंटनर वही दोहरा रहे थे जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने उसी जगह पर 2023 ODI वर्ल्ड कप फ़ाइनल से पहले किया था. अब फैंस ने दोनों कप्तानों की तुलना करना भी शुरू कर दिया है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैंटनर ने अपने बयान से लाइमलाइट लूट ली जब उन्होंने कहा कि वह हजारों फैंस का दिल तोड़ने वाले हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले थे सैंटनर?

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में एक रिपोर्टर ने सैंटनर से पूछा, 'क्या आप ट्रॉफ़ी जीतने के लिए अरबों दिल तोड़ने के लिए तैयार हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'हम भले ही फेवरेट न हों, लेकिन अगर हम एक टीम के तौर पर अच्छा खेलते हैं, तो हम इसे जीत सकते हैं भले ही इसका मतलब कुछ दिल तोड़ना हो.' इस मैदान पर टॉस भी काफी अहम होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा कि सिक्का सूर्यकुमार यादव के पक्ष में गिरता है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026 Final

