मुंबई इंडियंस ने काट ली इस दिग्गज की आधी सैलरी? 2 करोड़ के खिलाड़ी ने बयां किया अपना दर्द, मचा हड़कंप

Mitchell Santner Mumbai Indians Salary Cut Controversy: न्यूजीलैंड के वनडे-टी20 कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी है. आईपीएल 2026 के बाद आए उनके बयान ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. सेंटनर ने दावा किया है कि मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें उनकी 2 करोड़ रुपये की सैलरी का केवल आधा हिस्सा ही दिया है. सेंटनर को आईपीएल 2026 के दौरान टीम के लिए खेलते समय चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा था. सेंटनर का कहना है कि इस सैलरी कटौती ने उन्हें काफी आहत किया है.

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच से पहले 'ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट' पर सेंटनर से आईपीएल 2026 छोड़ने के लिए झूठी चोट का बहाना बनाने के आरोपों पर सवाल पूछा गया था. ये आरोप तब लगे जब आईपीएल से बाहर होने के एक हफ्ते के भीतर ही उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया. सेंटनर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी आर्थिक परेशानी का जिक्र किया.

दो हफ्ते में कैसे चोटिल हुए दोनों कंधे?

पॉडकास्ट पर सेंटनर ने जवाब दिया, ''उन्होंने मुझे मेरी आधी नकदी दी, जिससे वाकई थोड़ा बुरा लगा.'' उन्होंने बताया कि वह अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहला मैच नहीं खेल पाए थे और सीधे मैदान पर उतरने के बाद दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए उनका दाहिना कंधा चोटिल हो गया. एक हफ्ते बाद वापसी करने पर उनका बायां कंधा भी चोटिल हो गया और उन्हें घर लौटना पड़ा. सेंटनर ने कहा कि उन्हें लगा कि वह टीम के लिए अपना शरीर दांव पर लगा रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने इसे उस तरह नहीं देखा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: खतरनाक बाउंसर्स और गजब पेस... केएल राहुल को डेब्यू से पहले किस गेंदबाज ने किया तंग?

सेंटनर का प्रदर्शन कैसा रहा?

सेंटनर ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कुल पांच मैच खेले, जिसमें उन्होंने 25 की औसत से पांच विकेट हासिल किए. उनका इकोनॉमी रेट 8.92 रहा। उन्हें आधिकारिक तौर पर 27 अप्रैल को टूर्नामेंट से बाहर घोषित कर दिया गया था. उनके विकल्प के रूप में दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें: 2 महीने पहले बनाया चैंपियन.. अब सूर्या की कप्तानी पर लटकी 'तलवार', किसे मिलेगी कमान?

क्या कहते हैं आईपीएल के नियम?

सेंटनर ने स्पष्ट किया कि उनकी चोट के ठीक होने में आठ हफ्ते लगने थे, लेकिन वह चार हफ्ते में ही ठीक हो गए और अब लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज खेलेंगे. हालांकि, आईपीएल नियमों के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी सीजन के दौरान चोटिल होता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट की पूरी राशि मिलनी चाहिए. मुंबई इंडियंस ने अभी तक सेंटनर के इस दावे या उनके कैंप छोड़ने के दौरान हुई बातचीत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.