चंद घंटों में दो बड़े ऐलान... इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, रातों-रात बन गए नेशनल टीम के कप्तान

फैंस में इस समय टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं. हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज देखने को मिली, जो 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. अब न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इसके दूसरे मैच में भी कीवी टीम अपने नियमित कप्तान के बिना खेल रही है. उनकी जगह मिचेल सैंटनर टीम की कमान संभाल रहे हैं. सैंटनर ने सीरीज के पहले मैच में भी टॉम लेथम की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी संभाली थी, जोकि 30 जुलाई से खेला गया था.

चंद घंटों में दो ऐलान

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच 31 जुलाई से चार अगस्त के बीच खेला, जबकि न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत 30 जुलाई से हुए पहले टेस्ट के साथ की. इन मुकाबलों की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को झटका लगा, जब उनके नियमित कप्तान टॉम लेथम और बेन स्टोक्स चोटिल होने के चलते खेल नहीं पाए. इस तरह चंद घंटों के अंदर दो खिलाड़ियों को अपनी-अपनी टीम की कप्तानी संभालने का मौका मिल गया. इंग्लैंड की कप्तानी ओली पोप ने की, जबकि न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर ने की.

कहीं खुशी कहीं गम...

एक तरफ ओली पोप को निराशा हाथ लगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने भारत से 5वां मैच 6 रन से गंवा दिया, जिससे शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. दूसरी ओर, मिचेल सैंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. सैंटनर ने दूसरी पारी में चार विकेट लेकर टीम की इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

दूसरे मैच में भी सैंटनर ही कप्तान

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लेथम कंधे की चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए भी अनुपलब्ध हैं, जिसके चलते मिचेल सैंटनर ही इस मुकाबले में भी टीम की कमान संभाल रहे हैं. लेथम बाएं कंधे की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे और रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे, लेकिन दो टेस्ट मैचों की सीरीज के निर्णायक मैच के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए.