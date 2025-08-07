चंद घंटों में दो बड़े ऐलान... इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, रातों-रात बन गए नेशनल टीम के कप्तान
Advertisement
trendingNow12871356
Hindi Newsक्रिकेट

चंद घंटों में दो बड़े ऐलान... इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, रातों-रात बन गए नेशनल टीम के कप्तान

फैंस में इस समय टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं. हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज देखने को मिली, जो 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. अब न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इसके दूसरे मैच में भी कीवी टीम अपने नियमित कप्तान के बिना खेल रही है. उनकी जगह मिचेल सैंटनर टीम की कमान संभाल रहे हैं. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंद घंटों में दो बड़े ऐलान... इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, रातों-रात बन गए नेशनल टीम के कप्तान

फैंस में इस समय टेस्ट क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं. हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज देखने को मिली, जो 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. अब न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इसके दूसरे मैच में भी कीवी टीम अपने नियमित कप्तान के बिना खेल रही है. उनकी जगह मिचेल सैंटनर टीम की कमान संभाल रहे हैं. सैंटनर ने सीरीज के पहले मैच में भी टॉम लेथम की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी संभाली थी, जोकि 30 जुलाई से खेला गया था.

चंद घंटों में दो ऐलान

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच 31 जुलाई से चार अगस्त के बीच खेला, जबकि न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत 30 जुलाई से हुए पहले टेस्ट के साथ की. इन मुकाबलों की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को झटका लगा, जब उनके नियमित कप्तान टॉम लेथम और बेन स्टोक्स चोटिल होने के चलते खेल नहीं पाए. इस तरह चंद घंटों के अंदर दो खिलाड़ियों को अपनी-अपनी टीम की कप्तानी संभालने का मौका मिल गया. इंग्लैंड की कप्तानी ओली पोप ने की, जबकि न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर ने की.

ये भी पढें: बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और... भारत-इंग्लैंड सीरीज खत्म होते ही BCCI ने अचानक कर दिया ये बड़ा ऐलान

कहीं खुशी कहीं गम...

एक तरफ ओली पोप को निराशा हाथ लगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने भारत से 5वां मैच 6 रन से गंवा दिया, जिससे शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. दूसरी ओर, मिचेल सैंटनर की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. सैंटनर ने दूसरी पारी में चार विकेट लेकर टीम की इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

दूसरे मैच में भी सैंटनर ही कप्तान

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लेथम कंधे की चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए भी अनुपलब्ध हैं, जिसके चलते मिचेल सैंटनर ही इस मुकाबले में भी टीम की कमान संभाल रहे हैं. लेथम बाएं कंधे की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे और रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे, लेकिन दो टेस्ट मैचों की सीरीज के निर्णायक मैच के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Mitchell SantnerZIM vs NZOllie Pope

Trending news

CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;