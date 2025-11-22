Advertisement
ENG vs AUS: मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, अनोखे दोहरे शतक से बना दिया ये 'बाहुबली रिकॉर्ड'

England vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है. मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा मौका है, जब मिचेल स्टार्क ने किसी मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं.

Nov 22, 2025
England vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है. मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा मौका है, जब मिचेल स्टार्क ने किसी मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. 35 साल के मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 101 टेस्ट मैचों की 194 पारियों में 412 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिचेल स्टार्क ने इस दौरान 17 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 58 रन देकर 7 विकेट है.

अनोखे दोहरे शतक से बना दिया ये 'बाहुबली रिकॉर्ड'

मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान अनोखा दोहरा शतक लगाया है. मिचेल स्टार्क ने इस टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मिचेल स्टार्क ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 विकेट पूरा करने का 'बाहुबली रिकॉर्ड' बना दिया है. मिचेल स्टार्क आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 200 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के केवल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. मिचेल स्टार्क ने पहले यह रिकॉर्ड उनके हमवतन तेज गेंदबाज पैट कमिंस और ऑफ स्पिनर नाथन लियोन बना चुके हैं.

मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास

बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले तीनों ही गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई हैं. मिचेल स्टार्क ने पैट कमिंस और नाथन लियोन के एलीट क्लब में एंट्री कर ली है. मिचेल स्टार्क अभी तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 50 मैचों की 97 पारियों में 201 विकेट हासिल कर चुके हैं. पैट कमिंस ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 51 मैचों की 95 पारियों में 215 विकेट चटकाए हैं. वहीं, नाथन लियोन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. नाथन लियोन ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 54 मैचों की 96 पारियों में सबसे ज्यादा 219 विकेट झटके हैं.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) - 219 विकेट

2. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) - 215 विकेट

3. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 201 विकेट

4. रविचंद्रन अश्विन (भारत) - 195 विकेट

5. जसप्रीत बुमराह (भारत) - 184 विकेट

