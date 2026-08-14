मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में तोड़ दिया कपिल देव का 'प्रचंड रिकॉर्ड'

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. इस कंगारू तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अब टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क के नाम 435 विकेट दर्ज हो गए हैं. मिचेल स्टार्क ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट मैचों की 203 पारियों में 435 विकेट झटके हैं. मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 18 बार पारी में 5 विकेट हॉल और 3 बार मैच में 10 विकेट हासिल किए हैं.
कपिल देव की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 131 टेस्ट मैचों की 227 पारियों में 434 विकेट चटकाए थे. कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 23 बार पारी में 5 विकेट हॉल और 2 बार मैच में 10 विकेट चटकाए थे. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन यह कारनामा किया है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने लिटन दास को आउट करके अपने कुल टेस्ट विकेटों की संख्या 435 तक पहुंचाई.
इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन, मिचेल स्टार्क टेस्ट इतिहास के सबसे सफल बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए थे. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में जगह बनाने से सिर्फ 5 विकेट दूर रह गए हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन अभी 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट लेकर इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. मिचेल स्टार्क वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में मिचेल स्टार्क ने 55 टेस्ट मैचों की 106 पारियों में 224 विकेट झटके हैं. मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 7 बार पारी में 5 विकेट हॉल हासिल किए हैं.
1. मुथैया मुरलीधरन - 800 विकेट
2. शेन वॉर्न - 708 विकेट
3. जेम्स एंडरसन - 704 विकेट
4. अनिल कुंबले - 619 विकेट
5. स्टुअर्ट ब्रॉड - 604 विकेट
6. नाथन लियोन - 567 विकेट
7. ग्लेन मैक्ग्रा - 563 विकेट
8. रविचंद्रन अश्विन - 537 विकेट
9. कर्टनी वॉल्श - 519 विकेट
10 डेल स्टेन - 439 विकेट
11. मिचेल स्टार्क - 435 विकेट
12. कपिल देव - 434 विकेट
मिचेल स्टार्क इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 435 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले नंबर पर आते हैं. जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैचों की 350 पारियों में 704 विकेट झटके थे. जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 32 बार पारी में 5 विकेट हॉल और 3 बार मैच में 10 विकेट हासिल किए थे.
1. जेम्स एंडरसन - 704 विकेट
2. स्टुअर्ट ब्रॉड - 604 विकेट
3. ग्लेन मैक्ग्रा - 563 विकेट
4. कर्टनी वॉल्श - 519 विकेट
5. डेल स्टेन - 439 विकेट
6. मिचेल स्टार्क - 435 विकेट
7. कपिल देव - 434 विकेट