टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव और डेल स्टेन का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब मिचेल स्टार्क, 7 विकेट लेते ही रच देंगे इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव और डेल स्टेन का 'प्रचंड रिकॉर्ड' तोड़ने के करीब हैं. मिचेल स्टार्क सिर्फ 7 विकेट लेते ही इतिहास रच देंगे. ऑस्ट्रेलिया को 13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही धरती पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. पहला टेस्ट मैच 13-17 अगस्त तक डार्विन में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 22-26 अगस्त तक क्वींसलैंड में आयोजित होगा. मिचेल स्टार्क इस टेस्ट सीरीज में 433 टेस्ट विकेट के साथ उतर रहे हैं, जो कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक विकेट कम है.
डार्विन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में दो विकेट लेने पर 36 साल के मिचेल स्टार्क भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव से आगे निकल जाएंगे और टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की ऑल-टाइम लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो जाएंगे. यह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज तेज गेंदबाजों की रैंकिंग में भी ऊपर चढ़ सकता है. दो टेस्ट मैचों में सात विकेट लेने पर उनके करियर के विकेटों की संख्या 440 हो जाएगी. इससे वह साउथ अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन के 439 विकेटों से आगे निकलकर टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे. उनके आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन (704), स्टुअर्ट ब्रॉड (604), ग्लेन मैक्ग्रा (563) और कर्टनी वॉल्श (519) ही रहेंगे.
ये उपलब्धियां ऐसे समय में मिल रही हैं, जब मिचेल स्टार्क अपने करियर का बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं. बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने पिछले एक साल में 17.32 की औसत से 55 टेस्ट विकेट लिए हैं. मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से एशेज सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई है और 2026 एलन बॉर्डर मेडल के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक बनकर उभरे हैं. मिचेल स्टार्क ने हाल के सालों में अपनी कंसिस्टेंसी का क्रेडिट बेहतर मेंटल क्लियरिटी और कप्तान पैट कमिंस व जोश हेजलवुड के साथ ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक की स्थिरता को दिया है.
इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने तकनीकी रूप से भी सुधार किया है. वह हर तरह की परिस्थितियों में खतरनाक बने रहने के लिए कूकाबुरा गेंद के साथ 'वॉबल सीम' का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. लंबे समय तक खेलना भी मिचेल स्टार्क के करियर की एक और खासियत बन गई है. 35 साल की उम्र के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने ही उनसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश सीरीज के लिए पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन को टीम में वापस बुलाया है, क्योंकि वे अपने घरेलू टेस्ट सीजन की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं.