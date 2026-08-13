Add Zee Business As A Preferred Source
App

मिचेल स्टार्क के 'बाएं हाथ का कमाल', 434 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Mitchell Starc: ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने टेस्ट करियर का 434वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वो टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया. स्टार्क ने भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव की बराबरी भी कर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:10 PM IST
मिचेल स्टार्क के 'बाएं हाथ का कमाल', 434 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने
Image Credit: Mitchell Starc overpass rangana herath (X Image)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्यों होता है, हर दिन क्या-क्या टेस्ट होता है, जानिए पूरा डे..
2
3
4
5