मिचेल स्टार्क के 'बाएं हाथ का कमाल', 434 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

Mitchell Starc: बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ पेसर मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया. वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं. 434वां विकेट लेते ही उन्होंने ये बड़ा कारनामा किया. स्टार्क ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 433 विकेट चटकाए थे. स्टार्क ने बांग्लादेश के ओपनर शादमान इस्लाम को आउट कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की.
मिचेल स्टार्क टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज तो बन ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव की बराबरी भी कर ली है. कपिल देव के नाम भी टेस्ट में 434 विकेट हैं. एक और विकेट लेकर स्टार्क उनसे आगे निकल जाएंगे.
2011 में टेस्ट डेब्यू करने वाले मिचेल स्टार्क दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं. उनके पास गेंद को स्विंग, शानदार यॉर्कर और जबरदस्त बाउंसर डालने की काबिलियत मौजूद है. 36 साल के उम्र में भी वो टेस्ट क्रिकेट में विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़े काल साबित होते हैं. शादमान इस्लाम के रूप में 434वां शिकार कर उन्होंने श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया और सबसे अधिक विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म बॉलर बन गए.
434* - मिशेल स्टार्क (AUS)
433 - रंगना हेराथ (SL)
414 - वसीम अकरम (PAK)
362 - डेनियल विटोरी (NZ)
355 - चमिंडा वास (SL)
348 - रवींद्र जडेजा (IND)
डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी के आगे कंगारू बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और ये टीम पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे कम स्कोर है. इससे पहले सबसे कम स्कोर 2017 में मीरपुर में 217 रन था. 26 वर्षीय गेंदबाज हसन महमूद ने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अकेले लड़ते दिखे और उन्होंने 71 रनों की अच्छी पारी खेली. बता दें कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है.