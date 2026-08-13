मिचेल स्टार्क के 'बाएं हाथ का कमाल', 434 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हसन महमूद की शानदार गेंदबाजी के आगे कंगारू बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और ये टीम पहली पारी में 198 रनों पर ऑलआउट हो गई. टेस्ट मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे कम स्कोर है. इससे पहले सबसे कम स्कोर 2017 में मीरपुर में 217 रन था. 26 वर्षीय गेंदबाज हसन महमूद ने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अकेले लड़ते दिखे और उन्होंने 71 रनों की अच्छी पारी खेली. बता दें कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है.