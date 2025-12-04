मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वसीम अकरम को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

Mitchell Starc Creates History: ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और साथ ही पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ दिया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है. इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लेते ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 3 विकेट लेते ही मिचेल स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल लेफ्ट आर्म पेसर बन गए हैं. मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के टॉप लेफ्ट आर्म पेसर बन गए हैं.मिचेल स्टार्क ने इस उपलब्धि को हासिल करते ही पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. ब्रिस्बेन टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की पहली पारी में अभी तक 3 विकेट हासिल किए हैं. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 194 रन बना लिए हैं.

वसीम अकरम को छोड़ा पीछे

मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट (0), ओली पोप (0) व हैरी ब्रूक (31) को आउट किया और वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. मिचेल स्टार्क की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 102 टेस्ट मैचों की 195 पारियों में 415 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिचेल स्टार्क ने इस दौरान 17 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 94 रन देकर 11 विकेट है. मिचेल स्टार्क ने एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 3 बार किया है.

वसीम अकरम का रिकॉर्ड

वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट मैचों की 181 पारियों में 414 विकेट हासिल किए थे. वसीम अकरम ने इस दौरान 25 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में वसीम अकरम का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 110 रन देकर 11 विकेट है. वसीम अकरम ने एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 5 बार किया है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के टॉप लेफ्ट आर्म पेसर

1. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 415 विकेट

2. वसीम अकरम (पाकिस्तान) - 414 विकेट

3. चामिंडा वास (श्रीलंका) - 355 विकेट

4. ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) - 317 विकेट

5. मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) - 313 विकेट

6. जहीर खान (भारत) - 311 विकेट