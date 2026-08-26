15 साल के करियर में पहली बार, मिचेल स्टार्क पर सजा नंबर-1 बॉलर का ताज, बुमराह की बादशाहत खत्म

ICC Rankings: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते टेस्ट क्रिकेट से दूर हैं. इस बीच उनके सिर से नंबर-1 गेंदबाज का ताज भी छिन गया है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मिचेल स्टार्क ने अपने 15 साल के करियर में पहली बार नंबर-1 गेंदबाज बने हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया था. उस मुकाबले में स्टार्क ने रिकॉर्डतोड़ 10 विकेट अपने नाम किए थे. उन्होंने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाने में अहम भूमिका निभाई.
बांग्लादेश के खिलाफ स्टार्क ने पहली पारी में 6/12 के आंकड़े दर्ज कराए थे, जबकि दूसरी में 39 रन देकर 4 विकेट झटके थे. साल 2011 में स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था और कई रिकॉर्ड्स कायम किए. लेकिन नंबर-1 बनने की उपलब्धि अब 15 साल बाद उन्हें हासिल हुई है. उन्होंने मैट हेनरी और भारत के जसप्रीत बुमराह को पछाड़ते हुए नंबर-1 की पोजीशन हासिल की. स्टार्क अब बुमराह से 10 रेटिंग पॉइंट आगे हैं.
मिचेल स्टार्क पिछले साल नंबर-1 बनने से चूक गए थे. उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद नंबर-2 की पोजीशन हासिल की थी. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड से नवाजा गया. पिछले 2 महीने से बुमराह का नंबर-1 पर कब्जा था, अब देखना होगा कि स्टार्क कितने दिन इस पोजीशन पर बने रहते हैं.
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भारत की तरफ से हाल ही में डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने आईसीसी की ताजा रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. उन्होंने महज 2 टेस्ट में ही 17 विकेट झटक दिए थे. गॉल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की 165 रन की जीत में 10 विकेट लेने के बाद वह 28 स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 48 पर पहुंच गए. दूसरे टेस्ट में भी सुथार का दमदार प्रदर्शन बरकरार है. सुथार पहली पारी में 3 विकेट झटक चुके हैं. वहीं, खबर लिखे जाने तक दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल कर चुके हैं.