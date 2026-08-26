15 साल के करियर में पहली बार, मिचेल स्टार्क पर सजा नंबर-1 बॉलर का ताज, बुमराह की बादशाहत खत्म

भारत की तरफ से हाल ही में डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने आईसीसी की ताजा रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है. उन्होंने महज 2 टेस्ट में ही 17 विकेट झटक दिए थे. गॉल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की 165 रन की जीत में 10 विकेट लेने के बाद वह 28 स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 48 पर पहुंच गए. दूसरे टेस्ट में भी सुथार का दमदार प्रदर्शन बरकरार है. सुथार पहली पारी में 3 विकेट झटक चुके हैं. वहीं, खबर लिखे जाने तक दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल कर चुके हैं.