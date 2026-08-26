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15 साल के करियर में पहली बार, मिचेल स्टार्क पर सजा नंबर-1 बॉलर का ताज, बुमराह की बादशाहत खत्म

ICC Rankings: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार है. उन्होंने टीम को कई बार बड़ी जीत दिलाई, लेकिन अभी तक के करियर में उनके सिर पर नंबर-1 का ताज नहीं लगा था. अब इंतजार खत्म हो गया है, वह आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 26, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:57 PM IST
15 साल के करियर में पहली बार, मिचेल स्टार्क पर सजा नंबर-1 बॉलर का ताज, बुमराह की बादशाहत खत्म
Image Credit: मिचेल स्टार्क बने नंबर-1 बॉलर. (AI Generated Image)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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