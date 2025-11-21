VIDEO: सांप की तरह लहराई स्टार्क की गेंद, उड़ा दिया स्टोक्स का स्टंप, पिच पर खड़े-खड़े अंग्रेज कप्तान को लग गया सदमा

Australia vs England 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को तहस-नहस कर दिया. पर्थ में जारी एशेज सीरीज के पहले ही टेस्ट मैच की पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की टीम को 32.5 ओवर में 172 रन पर ढेर कर दिया. मिचेल स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट चटका दिए. इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 46 रनों की पारी खेली.

सांप की तरह लहराई स्टार्क की गेंद

इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान मिचेल स्टार्क ने मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को अपनी एक आग उगलती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दहशत फैला दी. मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को 6 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई. दरअसल, इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 25वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने अपनी एक 'सांप की तरह लहराती' गेंद से बेन स्टोक्स का स्टंप उड़ा दिया. सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क की इस गेंद की खूब चर्चा हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिच पर खड़े-खड़े अंग्रेज कप्तान को लग गया सदमा

25वें ओवर में मिचेल स्टार्क की पांचवीं गेंद पर बेन स्टोक्स चकमा खा गए. 140.9kph की रफ्तार वाली मिचेल स्टार्क की यह गेंद पिच पर पड़कर सीम हुई, जिस पर बेन स्टोक्स ने ड्राइव मारने की कोशिश की. बेन स्टोक्स के बैट और पैड में गैप रह गया और गेंद ने उनका मिडिल और ऑफ स्टंप उड़ा दिया. मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में दसवीं बार बेन स्टोक्स को आउट किया है. मिचेल स्टार्क की बॉलिंग शानदार थी, लेकिन बेन स्टोक्स का शॉट भी ढीला था. बेन स्टोक्स 12 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए.

मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड्स

35 साल के मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 101 टेस्ट मैचों की 193 पारियों में 409 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिचेल स्टार्क ने इस दौरान 17 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. टेस्ट मैचों में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 58 रन देकर 7 विकेट है. 130 वनडे मैचों में मिचेल स्टार्क ने 247 विकेट हासिल किए हैं. मिचेल स्टार्क ने वनडे क्रिकेट में 9 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 28 रन देकर 6 विकेट है. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 79 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मिचेल स्टार्क का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट है.