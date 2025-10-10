भारत के खिलाफ कहर बरपाएगा ये दिग्गज! धारदार गेंदबाजी के दम पर दुनिया भर में करता है राज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. 7 महीने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम इंडिया में वापसी हो रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से ही वनडे में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम के वनडे और टी20 कप्तान नियुक्त किए गए हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाजी की कंगारू टीम में वापसी हुई है. हम बात कर रहे मिचेल स्टार्क के बारे में. उन्होंने कुछ महीने पहले टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. आज हम जानेंगे स्टार्क के वनडे करियर और भारत के खिलाफ बनाए वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड्स के बारे में.

स्टार्क और हेजलवुड

मिचेल स्टार्क के टीम में वापस आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तेज गेंदबाजी को काफी मजबूती मिलेगी. ऐसे में इस सीरीज में जमकर रोमांच आने वाले हैं. वहीं, अगर बात करें पैट कमिंस के बारे में तो वह चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में स्टार्क और जोश हेजलवुड के कंधों पर तेज गेंदबाजी का जिम्मा होगा. भारत के खिलाफ वह शानदार वापसी कर एक बार फिर अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे. मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है. उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं मिल पाई है.

स्टार्क का भारत के खिलाफ प्रदर्शन

स्टार्क ने भारत के खिलाफ अपने अभी तक के वनडे करियर में खेले 19 मैचों की 19 पारियों में 5.99 के इकोनॉमी रेट से 30 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 6 विकेट लेकर 43 रनों का रहा है. वहीं उन्होंने अपने करियर में भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.

स्टार्क का वनडे करियर

स्टार्क ने अपने करियर की शुरुआत भारत के खिलाफ साल 2010 में विशाखापट्टनम में खेले गए वनडे मुकाबले से की थी. उन्होंने अपने करियर में खेले 127 मैचों की 127 पारियों में 5.26 की इकोनॉमी से 244 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनके करियर का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 6 विकेट देकर 28 रनों का रहा है. उन्होंने करियर के दौरान 4 विकेट लेने का कारनामा 12 बार किया है. वहीं , 9 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.