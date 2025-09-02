करोड़ों की हवेली, कई लग्जरी कारें...जानें कितनी है मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ?

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2 सितंबर मंगलवार को टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. उनके अचानक से संन्यास के फैसले ने क्रिकेट जगत हैरान कर दिया है. स्टार्क ने एशेज को और वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया. स्टार्क आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छी कमाई करते हैं. यही नहीं स्टार्क के साथ-साथ उनकी पत्नी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं और साथ ही कई सारी टी20 लीग भी खेलती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे स्टार्क की कुल नेटवर्थ क्या है?

ऐसा रहा स्टार्क का करियर

स्टार्क ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2012 में की और आखिरी मैच साल 2024 में खेला. 12 साल के इस लंबे करियर में उन्होंने महज 65 मैच खेले. 65 मैचों की 65 पारियों में स्टार्क ने 7.79 की इकोनॉमी रेट से 79 विकेट चटकाए हैं. उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन 4 विकेट लेकर 20 रन रहा. हैं. स्टार्क अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों को पस्त करके रख देते हैं. स्टार्क आईपीएल, बिग बैश लीग से मोटी कमाई करते हैं, वह आज भी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं.

स्टार्क की आईपीएल से कमाई

साल 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था. उस साल के वे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे. वहीं, साल 2025 में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. स्टार्क फिलहाल सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. बहरहाल, आईए जानते हैं कि स्टार्क अभी तक आईपीएल से कितनी कमाई कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरीके से हुई है आईपीएल से कमाई

साल 2014- आरसीबी ने 4 करोड़ रुपए में स्टार्क को खरीदा, 2015 में एक बार फिर स्टार्क को 5 करोड़ रिटेन किया. 2018 में केकेआर ने 9.40 करोड़ रुपए में स्टार्क को खरीदा, वहीं साल 2024 स्टार्क के आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट साल रहा था केकेआर ने स्टार्क को उस साल 24.75 करोड़ रुपए में अपने खेमे शामिल किया था. साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा था.

स्टार्क की नेट वर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ 208 करोड़ रुपए है. 2024 में उन्हें आईपीएल से अच्छी रकम मिली थी. साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें हर साल सैलरी के रूप में 12 करोड़ रुपए देती है. यही नहीं वो एडवर्टीजमेंट और ब्रांड प्रमोशन से अच्छी कमाई कर लेते हैं. स्टार्क सिडनी में मिचेल स्टार्क की 5 प्रापर्टी हैं. उनके पास कई सारे बंगले, 13 गाड़ियां की जगह वाला गैराज, स्विमिंग पूल. वहीं अगर बात करें उनके कार कलेक्शन की तो लैम्बॉर्गिनी हुराकेन ईवो स्पाइडर आरडब्ल्यूडी 5 करोड़ रुपए की कीमत वाली, जैगवार एफ टाइप जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, मर्सिडीज बेंज जी क्लास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी शामिल है.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में लहराया परचम, टी20 क्रिकेट में तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड