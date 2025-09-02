करोड़ों की हवेली, कई लग्जरी कारें...जानें कितनी है मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ?
Advertisement
trendingNow12905992
Hindi Newsक्रिकेट

करोड़ों की हवेली, कई लग्जरी कारें...जानें कितनी है मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ?

स्टार्क ने एशेज को और वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया. स्टार्क आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छी कमाई करते हैं.  यही नहीं स्टार्क के साथ-साथ उनकी पत्नी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं और साथ ही कई सारी टी20 लीग भी खेलती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे स्टार्क की कुल नेटवर्थ क्या है?

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mitchell Starc net worth
Mitchell Starc net worth

ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2 सितंबर मंगलवार को टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी.  उनके अचानक से संन्यास के फैसले ने क्रिकेट जगत हैरान कर दिया है. स्टार्क ने एशेज को और वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया. स्टार्क आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छी कमाई करते हैं.  यही नहीं स्टार्क के साथ-साथ उनकी पत्नी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं और साथ ही कई सारी टी20 लीग भी खेलती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे स्टार्क की कुल नेटवर्थ क्या है?

ऐसा रहा स्टार्क का करियर
स्टार्क ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2012 में की और आखिरी मैच साल 2024 में खेला. 12 साल के इस लंबे करियर में उन्होंने महज 65 मैच खेले. 65 मैचों की 65 पारियों में स्टार्क ने 7.79 की इकोनॉमी रेट से 79 विकेट चटकाए हैं. उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन 4 विकेट लेकर 20 रन रहा. हैं. स्टार्क अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों को पस्त करके रख देते हैं. स्टार्क आईपीएल, बिग बैश लीग से मोटी कमाई करते हैं, वह आज भी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं. 

स्टार्क की आईपीएल से कमाई
साल 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था. उस साल के वे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे. वहीं, साल 2025 में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर  सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. स्टार्क फिलहाल सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. बहरहाल, आईए जानते हैं कि स्टार्क अभी तक आईपीएल से कितनी कमाई कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरीके से हुई है आईपीएल से कमाई
साल 2014- आरसीबी ने 4 करोड़ रुपए में स्टार्क को खरीदा, 2015 में एक बार फिर स्टार्क को 5 करोड़ रिटेन किया. 2018 में केकेआर ने 9.40 करोड़ रुपए में स्टार्क को खरीदा,  वहीं साल 2024 स्टार्क के आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट साल रहा था केकेआर ने स्टार्क को उस साल 24.75 करोड़ रुपए में अपने खेमे शामिल किया था. साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा था.

स्टार्क की नेट वर्थ कितनी है?
मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो मिचेल स्टार्क की नेट वर्थ 208 करोड़ रुपए है. 2024 में उन्हें आईपीएल से अच्छी रकम मिली थी.  साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें हर साल सैलरी के रूप में 12 करोड़ रुपए देती है.  यही नहीं वो एडवर्टीजमेंट  और ब्रांड प्रमोशन से अच्छी कमाई कर लेते हैं. स्टार्क सिडनी में मिचेल स्टार्क की 5 प्रापर्टी हैं. उनके पास कई सारे बंगले, 13 गाड़ियां की जगह वाला गैराज, स्विमिंग पूल.  वहीं अगर बात करें उनके कार कलेक्शन की तो लैम्बॉर्गिनी हुराकेन ईवो स्पाइडर आरडब्ल्यूडी 5 करोड़ रुपए की कीमत वाली, जैगवार एफ टाइप जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, मर्सिडीज बेंज जी क्लास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी शामिल है.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में लहराया परचम, टी20 क्रिकेट में तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mitchell Starc net worth

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;