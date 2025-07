खूंखार फास्ट बॉलर का 'शतक', वसीम अकरम-चामिंडा वास के क्लब में एंट्री, जय शाह ने कही बड़ी बात

Mitchell Starc 100th Test: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने टेस्ट करियर में अपने 100 मैच पूरे कर लिए. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में यह उपलब्धि हासिल की. वह 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के 16वें क्रिकेटर बन गए. महान ग्लेन मैक्ग्रा के बाद वह ऐसा करने वाले अपने देश के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए. उनकी इस उपलब्धि पर इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने उन्हें बधाई दी.

वास-अकरम के क्लब में शामिल

स्टार्क ने 100वां टेस्ट खेलकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम और श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास के क्लब में एंट्री मार ली. वह 100 या उससे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के तीसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए. वास ने 111 और अकरम ने 104 टेस्ट मैच खेले हैं. स्टार्क के पास अभी भी इन दो दिग्गजों को पीछे छोड़ने का मौका है.

जय शाह ने दी बधाई

जय शाह ने स्टार्क की तारीफ में कहा कि साल 2011 में डेब्यू के बाद से यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अभी भी अपने खेल के शीर्ष पर है. जय शाह ने 'एक्स' पर लिखा, ''मिचेल स्टार्क को 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए बधाई. यह किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक तेज गेंदबाज के लिए तो यह और भी मायने रखती है. उन्होंने साल 2011 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह अभी भी अपने खेल के शीर्ष पर हैं.''

Congratulations to Australia’s Mitchell Starc for playing 100 Tests, a huge achievement for any cricketer but even more so for a fast bowler. Test debut came way back in 2011, and he’s still at the top of his game.@CricketAus | @ICC pic.twitter.com/nnyCvYl1ut

— Jay Shah (@JayShah) July 13, 2025