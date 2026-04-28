11.75 करोड़ का दांव अब रंग लाएगा! कातिलाना बॉलर की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी में आई जान, जयपुर में होगा धमाका

IPL 2026 Delhi Capitals: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ जुड़ चुके हैं. उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है. दिल्ली ने उन्हें ऑक्शन में 11.75 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि खर्च कर साइन किया था और मौजूदा सीजन के लिए रिटेन भी किया था. स्टार्क की वापसी से टीम के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

स्टार्क इस साल जनवरी के अंत से किसी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच से बाहर थे. बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व करते समय एक कैच लपकने के प्रयास में वह चोटिल हो गए थे. उनके बाएं कंधे और कोहनी में चोट आई थी, जिसकी रिकवरी और दर्द के कारण उनके आईपीएल आगमन में देरी हुई.

कब मैदान पर उतरेगा करोड़ों का ये गेंदबाज?

मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब तक आठ मैच मिस कर चुके हैं, लेकिन अब वह 1 मई से उपलब्ध रहेंगे. कप्तान अक्षर पटेल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ''मिचेल स्टार्क टीम में शामिल हो गए हैं. उन्हें 1 तारीख से एनओसी मिल गया है, इसलिए वह उसके बाद खेल सकते हैं.'' अक्षर ने यह भी साफ किया कि स्टार्क के वर्कलोड की निगरानी की जा रही है और फिट होने पर उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. बता दें कि पिछले सीजन में उन्होंने 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे.

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आरसीबी के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन

अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला मैच किसी डरावने सपने जैसा रहा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह धराशायी हो गई. दिल्ली ने पावरप्ले में ही अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जो आईपीएल इतिहास का एक शर्मनाक रिकॉर्ड है. पूरी टीम महज 75 रनों पर सिमट गई, जिसे आरसीबी ने बिना किसी परेशानी के हासिल कर लिया. कप्तान अक्षर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्रिकेट में आपको हर दिन चौकन्ना रहना पड़ता है और अब उन्हें इस हार को भूलकर आगे बढ़ना होगा.

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अब सामने है राजस्थान रॉयल्स की चुनौती

बेंगलुरु से मिली इस करारी शिकस्त के बाद दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गई है. अब टीम का अगला मुकाबला 1 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होगा. दिल्ली के फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि स्टार्क की वापसी से टीम के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे प्लेऑफ की दौड़ में बने रहेंगे.