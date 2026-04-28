Advertisement
trendingNow13196471
Hindi Newsक्रिकेट11.75 करोड़ का दांव अब रंग लाएगा! कातिलाना बॉलर की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी में आई जान, जयपुर में होगा धमाका

11.75 करोड़ का दांव अब रंग लाएगा! कातिलाना बॉलर की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी में आई जान, जयपुर में होगा धमाका

IPL 2026 Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स के लिए खुशखबरी आई है. 11.75 करोड़ रुपये के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी हो गई है. अब सबसे बड़ा सवाह है कि क्या आरसीबी के खिलाफ 75 रन पर ढेर होने वाली दिल्ली की किस्मत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बदलेगी?

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क. Photo Credit: BCCI
दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Delhi Capitals: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ जुड़ चुके हैं. उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है. दिल्ली ने उन्हें ऑक्शन में 11.75 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि खर्च कर साइन किया था और मौजूदा सीजन के लिए रिटेन भी किया था. स्टार्क की वापसी से टीम के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

स्टार्क इस साल जनवरी के अंत से किसी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच से बाहर थे. बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व करते समय एक कैच लपकने के प्रयास में वह चोटिल हो गए थे. उनके बाएं कंधे और कोहनी में चोट आई थी, जिसकी रिकवरी और दर्द के कारण उनके आईपीएल आगमन में देरी हुई.

कब मैदान पर उतरेगा करोड़ों का ये गेंदबाज?

मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब तक आठ मैच मिस कर चुके हैं, लेकिन अब वह 1 मई से उपलब्ध रहेंगे. कप्तान अक्षर पटेल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ''मिचेल स्टार्क टीम में शामिल हो गए हैं. उन्हें 1 तारीख से एनओसी मिल गया है, इसलिए वह उसके बाद खेल सकते हैं.'' अक्षर ने यह भी साफ किया कि स्टार्क के वर्कलोड की निगरानी की जा रही है और फिट होने पर उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. बता दें कि पिछले सीजन में उन्होंने 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL 2026 के वो 5 तूफान जो जल्द पहनेंगे टीम इंडिया की जर्सी, आएगी रनों की सुनामी

आरसीबी के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन

अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछला मैच किसी डरावने सपने जैसा रहा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह धराशायी हो गई. दिल्ली ने पावरप्ले में ही अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जो आईपीएल इतिहास का एक शर्मनाक रिकॉर्ड है. पूरी टीम महज 75 रनों पर सिमट गई, जिसे आरसीबी ने बिना किसी परेशानी के हासिल कर लिया. कप्तान अक्षर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि क्रिकेट में आपको हर दिन चौकन्ना रहना पड़ता है और अब उन्हें इस हार को भूलकर आगे बढ़ना होगा.

ये भी पढ़ें: IPL प्लेऑफ में पहुंच पाएगी CSK? पांचवीं हार से बदले सारे समीकरण, लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए ऐसा है गणित

अब सामने है राजस्थान रॉयल्स की चुनौती

बेंगलुरु से मिली इस करारी शिकस्त के बाद दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गई है. अब टीम का अगला मुकाबला 1 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होगा. दिल्ली के फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि स्टार्क की वापसी से टीम के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे प्लेऑफ की दौड़ में बने रहेंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Delhi Capitals

Trending news

आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात