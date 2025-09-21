कौन हैं मिथुन मन्हास? जो बन सकते हैं BCCI के अगले अध्यक्ष, 15000 से ज्यादा रन ठोक मचाई थी सनसनी
Sep 21, 2025
भारत का एक पूर्व क्रिकेटर जिसने घरेलू क्रिकेट में 15000 से ज्यादा रन बनाए हैं, अब उसके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्यक्ष बनने की चर्चा है. भारतीय क्रिकेट जगत में इस खबर ने अचानक सनसनी मचा दी है. दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं. वह भारतीय बोर्ड का नेतृत्व करने वाले पहले अनकैप्ड क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर हैं. मिथुन मन्हास के पास जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में काम करने का प्रशासनिक अनुभव है.

कौन हैं मिथुन मन्हास?

मिथुन मन्हास भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के कप्तान रहे हैं. मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 15010 रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास ने साल 2007-08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताया था. बता दें कि 45 साल के मिथुन मन्हास ने कभी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. मिथुन मन्हास के पास प्रशासनिक और क्रिकेट दोनों ही तरह का अनुभव हैं. मिथुन मन्हास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में प्रशासनिक भूमिका निभा चुके हैं और उन्होंने BCCI की वार्षिक आम बैठक (AGM) में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है.

भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं

क्रिकेट के मैदान पर मिथुन मन्हास को भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माना जाता था. मिथुन मन्हास ने 1997-98 में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. मिथुन मन्हास को उस दौर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों के वर्चस्व के कारण भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि मिथुन मन्हास डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं. मिथुन मन्हास ने दिल्ली का शानदार नेतृत्व किया और 2007-08 में उसे रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया. मिथुन मन्हास ने उस सीजन में 57.56 की औसत से 921 रन बनाए थे.

15000 से ज्यादा रन ठोक मचाई थी सनसनी

मिथुन मन्हास एक टैलेंटेड ऑलराउंड क्रिकेटर रहे हैं, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी के अलावा ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते थे. मिथुन मन्हास ने कुछ मौकों पर विकेटकीपिंग भी की है. मिथुन मन्हास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9714 रन, LIST-A क्रिकेट में 4126 रन और टी20 क्रिकेट में 1170 रन बनाए हैं. घरेलू क्रिकेट में इस बल्लेबाज ने 32 शतक ठोके हैं. मिथुन मन्हास ने घरेलू क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 15010 रन बनाए हैं. मिथुन मन्हास के नाम घरेलू क्रिकेट में 70 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. मिथुन मन्हास आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं.

28 सितंबर को चुनाव

BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट रविवार को समाप्त हो रही है. चुनाव 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में होंगे. हालांकि, जैसा कि 2019 में बीसीसीआई संविधान में संशोधन के बाद से चलन रहा है, इस पद के निर्विरोध भरे जाने की उम्मीद है. हाल के वर्षों में, बोर्ड ने लगातार पूर्व क्रिकेटरों को अध्यक्ष पद के लिए प्राथमिकता दी है, और मिथुन मन्हास से पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी इस पद पर रह चुके हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Mithun Manhas

;