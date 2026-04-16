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Hindi Newsक्रिकेटविधायक के भतीजे की मुंबई इंडियंस में एंट्री, किस खिलाड़ी को किया रिप्लेस? उम्र महज 21 साल

विधायक के भतीजे की मुंबई इंडियंस में एंट्री, किस खिलाड़ी को किया रिप्लेस? उम्र महज 21 साल

आईपीएल में हर साल नए नाम आते हैं और जीरो से हीरो बन जाते हैं. इस सीजन काफी इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. मुंबई का एक खिलाड़ी सीजन से बाहर हुआ तो उसे विधायक के भतीजे ने रिप्लेस कर दिया. 30 लाख में आए ऑलराउंडर का घरेलू क्रिकेट में खूब नाम चलता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:23 PM IST
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कौन हैं मुंबई के क्रिश भगत? (PIC-X)
कौन हैं मुंबई के क्रिश भगत? (PIC-X)

आईपीएल एक ऐसी लीग है, जिसमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्लेयर्स दिन रात मेहनत करते हैं. इस लीग के जरिए कई बार टीम इंडिया में एंट्री के दरवाजे भी खुल जाते हैं. कई खिलाड़ियों की किस्मत अचानक चमक जाती है, इस लिस्ट में एक नाम और भी जुड़ गया है. मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोल्कर की जगह क्रिश भगत को टीम में शामिल किया है. इस नाम के बारे में अभी तक कुछ चुनिंदा फैंस ने ही सुना होगा. आखिर कौन हैं क्रिश भगत इस बारे में हम आपको बताते हैं. 

पूरे सीजन से बाहर हुए अथर्व

मुंबई इंडियंस के अथर्व पूरे सीजन से बाहर हुए, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर 30 लाख के बेस प्राइज में मुंबई ने पंजाब के क्रिश भगत को साइन किया. क्रिश 21 साल के ऑलराउंडर हैं. अथर्व को रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान घुटने में चोट लगी थी जिससे वह उबर नहीं पाए. क्रिश दाएं हाथ के वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में बैटिंग से भी दमदार प्रदर्शन करने का माद्दा रखते हैं.

कौन हैं क्रिश भगत?

क्रिश पिछले 2 सालों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने 2026 में DY पाटिल T20 कप में रिलायंस टीम के लिए खेला था और इस साल प्री-सीजन से ही टीम के साथ एक सपोर्ट बॉलर के तौर पर जुड़े रहे हैं. कृष्ण भगत का सफर दृढ़ता और शांत संकल्प की एक मिसाल है. जालंधर के रहने वाले 21 साल के कृष्ण ऐसे परिवार से आते हैं जहां खेल और जनसेवा की गहरी जड़ें हैं. वह जालंधर पश्चिम से विधायक मोहिंदर भगत के भतीजे हैं.

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इंजरी के बाद दमदार कमबैक

क्रिश करियर की शुरुआत में रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल दी. गहरे रिहैब के बाद उन्होंने क्रिकेट में दमदार कमबैक किया. चोट से उबरने के बाद, उन्होंने एज-ग्रुप क्रिकेट में अपनी धाक जमाई. उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में 500 से अधिक रन बनाए और कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी में 30 विकेट लिए, जिससे उनकी ऑलराउंड क्षमता साबित हुई. अब उन्हें मुंबई में शामिल होने का मौका मिला है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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