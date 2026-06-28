VIDEO: लास्ट ओवर में चाहिए थे 6 रन... गेंदबाज ने ली हैट्रिक, फिर आखिरी गेंद पर आया विनिंग सिक्स; सांसें रोक देने वाला मुकाबला

Washington Freedom vs Texas Super Kings MLC 2026: क्या आपने कभी ऐसा टी20 मैच देखा है, जहां आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए हों, गेंदबाज लगातार तीन गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक चटका दे, और फिर अंतिम गेंद पर जब 5 रन की जरूरत हो तो बल्लेबाज छक्का मारकर मैच जिता दे? जी हां, मेजर लीग क्रिकेट (MLC 2026) के 13वें मुकाबले में ऐसा हुआ, जिसने भी यह थ्रिलर मैच देखा, उसने दांतों तले उंगलियां दबा लीं.
यह मैच ऑकलैंड कोलिजियम मैदान पर हुआ, जिसमें वाशिंगटन फ्रीडम और टेक्सस सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने थीं. यह मुकाबला किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा था, जहां हर सेकंड कहानी बदल रही थी और वाशिंगटन फ्रीडम ने आखिरी गेंद पर 1 विकेट से ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा.
मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टेक्सस सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही. कप्तान फाफ डु प्लेसिस महज 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए. इसके बाद साईतेजा मुक्कामल्ला (37 रन) और राइली रूसो (34 रन) ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन रन गति काफी धीमी रही.
अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा और वियान मुल्डर ने मैदान पर कैरेबियाई अंदाज में गदर मचा दिया. फरेरा ने सिर्फ 20 गेंदों में 5 छक्कों की बरसात करते हुए 44 रन कूटे, जबकि मुल्डर ने भी 20 गेंदों में 4 छक्के जड़कर नाबाद 43 रनों की आतिशी पारी खेली. इन दोनों के दम पर टेक्सस ने 4 विकेट पर 185 रनों का मजबूत स्कोर बनाया.
186 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाशिंगटन फ्रीडम को मिचेल ओवेन ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. ओवेन ने महज 35 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्के ठोककर 77 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने कप्तान स्टीव स्मिथ (30 रन) के साथ मिलकर टीम को 10 ओवर में ही 112 रनों तक पहुंचा दिया था. वाशिंगटन बेहद आसानी से जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ओवेन के आउट होते ही मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. एक वक्त ऐसा आया, जब टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी. यही ओवर पूरे मैच को रोमांचक बना गया.
जब मैच अपने अंतिम ओवर में पहुंचा, तो वाशिंगटन फ्रीडम को जीत के लिए 6 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की दरकार थी और उसके 4 विकेट बाकी थे. टेक्सस के कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन को थमाई. इसके बाद जो हुआ, उसने मैदान पर मौजूद 18,000 से ज्यादा फैंस की धड़कनें रोक दीं.
पहली गेंद: अकील हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज को आउट किया. अब वाशिंगटन को जीत के लिए 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे.
दूसरी गेंद: अकील ने क्रीज पर आए नए बल्लेबाज मुल्डर की गिल्लियां बिखेरकर उन्हें बोल्ड कर दिया. इसके बाद अकील के पास हैट्रिक लेने का मौका बन गया.
तीसरी गेंद: अकील हुसैन ने सटीक गेंद फेंकी और बल्लेबाज को कैच आउट कराकर लगातार तीसरा विकेट लिया और इस लीग के इतिहास की सबसे यादगार हैट्रिक पूरी कर ली.
चौथी गेंद: क्रीज पर उतरे लॉकी फर्ग्यूसन ने लेग बाई के चलते टीम के खाते में एक रन जोड़ा और दूसरे छोर पर 18 गेंदों में 21 रन बनाकर खड़े निखिल चौधरी को स्ट्राइक दे दी.
अकील हुसैन ने पहली 5 गेंदों पर हैट्रिक के साथ सिर्फ 1 रन खर्च किया. इस हैट्रिक के साथ ही वाशिंगटन के 9 विकेट गिर चुके थे. मैच पूरी तरह टेक्सस सुपर किंग्स की मुट्ठी में आ चुका था.
मैच की अंतिम गेंद पर वाशिंगटन को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, यानी चौके से भी मैच टाई (सुपर ओवर) ही होता. जीत के लिए सिर्फ छक्का ही एकमात्र रास्ता था. सबको लगा कि टेक्सस सुपर किंग्स मैच जीत लेगी. अकील 36 रन देकर 4 विकेट वाला स्पेल डालकर जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन निखिल चौधरी ने कुछ और ही सोच रखा था.
अकील ने गेंद फेंकी और निखिल चौधरी ने बिना किसी दबाव के, ठंडे दिमाग से बल्ले का पूरा स्विंग घुमाया. गेंद बल्ले के बीचों-बीच लगी और हवा को चीरती हुई बाउंड्री के पार गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई. निखिल के इस इकलौते शॉट ने पूरे मैच की कहानी को 180 डिग्री पलट दिया. वाशिंगटन फ्रीडम ने 1 विकेट से नामुमकिन दिख रही जीत छीन ली, जबकि टेक्सस के खिलाड़ी मैदान पर ही बैठकर सिर पकड़ने को मजबूर हो गए.