Add Zee Business As A Preferred Source
App

इंग्लैंड की इस टीम में शामिल हुए मोहम्मद आमिर, बीवी की नागरिकता ने चमकाई किस्मत! क्या आईपीएल में खेल पाएंगे?

Mohammad Amir British Passport: मोहम्मद आमिर को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है और उन्होंने नॉटिंघमशायर के साथ स्थानीय खिलाड़ी के रूप में करार किया है. जानें क्या अब वह आईपीएल 2027 की नीलामी में शामिल हो पाएंगे?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:48 PM IST
इंग्लैंड की इस टीम में शामिल हुए मोहम्मद आमिर, बीवी की नागरिकता ने चमकाई किस्मत! क्या आईपीएल में खेल पाएंगे?
Image Credit: मोहम्मद आमिर. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंसानियत देश की सीमाएं नहीं देखतीं,पोलैंड के शख्स ने कश्मीर के बच्चे को दी नई जिंदगी
Kashmir news42 min ago
2
Zee Entertainment50 min ago
3
Inflation1 hr ago
4
cg holiday1 hr ago
5
Alka Yagnik1 hr ago