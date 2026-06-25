Mohammad Amir British Passport: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को आधिकारिक तौर पर उनका ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है. 34 वर्षीय आमिर ने 2024 के टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेला है. उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की है, जो ब्रिटेन की नागरिक हैं. नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने नॉटिंघमशायर के साथ टी20 ब्लास्ट के शेष सत्र के लिए एक स्थानीय खिलाड़ी के रूप में अनुबंध किया है. वह ब्लास्ट के ग्रुप चरण के दूसरे भाग और संभावित नॉकआउट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.
ब्रिटिश पासपोर्ट होने के कारण, आमिर अब नॉटिंघमशायर के लिए विदेशी खिलाड़ी के तौर पर नहीं गिने जाएंगे. इसका मतलब है कि वह दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अली के साथ अंतिम ग्यारह में शामिल हो सकेंगे. नॉटिंघमशायर की टीम फिलहाल नॉर्थ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है और उम्मीद है कि आमिर शुक्रवार रात केंट के खिलाफ होने वाले मैच में खेलेंगे.
Welcome, Mohammad Amir!
The fast bowler joins us as a domestic player until the end of our 2026 Vitality Blast campaign.
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— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) June 25, 2026
खबरों के अनुसार, आमिर 'द हंड्रेड' (The Hundred) में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए भी एक संभावित लक्ष्य हैं. ट्रेंट रॉकेट्स के तेज गेंदबाज डेविड पायने और मैट हेनरी चोटिल हैं, जिसके कारण टीम को एक अनुभवी गेंदबाज की जरूरत है. आमिर ने नॉटिंघमशायर से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि वह ट्रेंट ब्रिज में प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे. कोच पीटर मूर्स ने आमिर के कौशल और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता की सराहना की है.
2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि, अजहर महमूद एक दुर्लभ अपवाद थे, जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया था. अब आमिर के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिससे वह कानूनी रूप से आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए पात्र हो गए हैं. अब देखना है कि वह आईपीएल खेल पाते हैं या नहीं.
आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट मैचों में 119 विकेट लिए हैं. इसके अलावा 61 वनडे मैचों में 81 और 62 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 71 चटकाए हैं. आमिर के टी20 करियर की बात करें तो 364 मैचों में उन्होंने कुल 425 विकेट लिए हैं. उनके पास दुनिया भर की 36 टीमों के लिए खेलने का अनुभव है.