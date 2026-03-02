Advertisement
trendingNow13127894
Hindi Newsक्रिकेटभारत अच्छा क्रिकेट नहीं... , मोहम्मद आमिर का बड़बोलापन, वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया की जीत के बावजूद उगला जहर

'भारत अच्छा क्रिकेट नहीं... ', मोहम्मद आमिर का बड़बोलापन, वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया की जीत के बावजूद उगला जहर

India vs West Indies T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज पर भारत की शानदार जीत और सेमीफाइनल में प्रवेश के बावजूद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं. आमिर ने संजू सैमसन की है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के खिलाफ जहर उगला है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI/Social Media
Photo Credit: BCCI/Social Media

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब टीम इंडिया का मुकाबला 5 मार्च को टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा. यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पहले भविष्यवाणी की थी कि भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा. 1 मार्च को मिली इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर आमिर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी नीच हरकत में कोई बदलाव नहीं किया है. एक बार फिर आमिर ने जहर उगलते हुए टीम इंडिया पर निशाना साधा है.

आमिर ने पाकिस्तान में एक टीवी शो पर बात करते हुए स्वीकार किया कि संजू सैमसन ने अपने जीवन की सबसे श्रेष्ठ पारी खेली है. 65,000 से अधिक दर्शकों के सामने दबाव की स्थिति में सैमसन ने नाबाद 97 रन बनाए. आमिर ने कहा, ''क्रेडिट जहां बनता है, वहां दिया जाना चाहिए. मैंने आईपीएल में उनकी कई पारियां देखी हैं, लेकिन यह पारी - वह भी 'करो या मरो' के नॉकआउट मुकाबले में - वाकई खास थी.'' संजू की इस पारी ने न केवल भारत को जीत दिलाई, बल्कि टीम के भीतर उनके स्थान को लेकर उठ रहे सवालों को भी शांत कर दिया है.

आमिर ने क्या खामियां बताईं?

Add Zee News as a Preferred Source

सैमसन की तारीफ के बावजूद आमिर का मानना है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन उच्च स्तर का नहीं है. उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा, ''अगर मैं विशुद्ध रूप से क्रिकेट के नजरिए से विश्लेषण करूं, तो भारत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है. उनकी फील्डिंग देखिए. उन्होंने तीन से चार कैच छोड़े और मैदान पर काफी गड़बड़ियां कीं.'' आमिर ने यह भी तर्क दिया कि जसप्रीत बुमराह को छोड़कर भारत का हर दूसरा गेंदबाज रन लुटा रहा है और टीम केवल एक गेंदबाज की ताकत पर खेल रही है.

ये भी पढ़ें: 8 साल बाद भारत में टेस्ट खेलेगा अफगानिस्तान, वनडे में कोहली-रोहित मचाएंगे तहलका

भावनात्मक दौर से गुजर रही टीम इंडिया

इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम एक भावनात्मक दौर से भी गुजर रही है. टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का कैंसर से निधन हो गया है, जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट के बीच में घर लौटना पड़ा. हालांकि, रिंकू वेस्टइंडीज के खिलाफ उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में नहीं शामिल किया गया था.

ये भी पढ़ें: Video: रुलाएगा क्या पगले? सूर्या ने तारीफ में पढ़े कसीदे, संजू ने कप्तान को यूं रोका

मैच में क्या हुआ?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. इसके बाद भारत के लिए संजू सैमसन ने ऐतिहासिक पारी खेली. वह 50 गेंद पर 97 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए. सैमसन का स्ट्राइक रेट 194 का रहा. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. तिलक वर्मा ने 15 गेंदों पर 27, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 16 गेंद पर 18 और हार्दिक पांड्या ने 14 गेंद पर 17 रन बनाए. ईशान किशन 6 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए. शिवम दुबे 4 गेंद पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 19.2 ओवरों में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत