क्रिकेट या कुश्ती? मोहम्मद आमिर से भिड़ गया ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, मैदान पर सरेआम हुई PSL की बेइज्जती

Mohammad Amir vs Faheem Ashraf Fight: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का गहरा रिश्ता है. वहां क्रिकेट मैच हो और विवाद न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. अब पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल 2026) में कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है. गुरुवार (23 अप्रैल) को कराची के नेशनल स्टेडियम में रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ के बीच तीखी बहस हुई.

यह घटना मैच के दौरान तब हुई जब दोनों टीमों के बीच काफी तनाव था. विवाद का मुख्य कारण तब बना जब आमिर ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर फहीम अशरफ को आउट कर दिया. अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाने वाले आमिर ने अशरफ के पवेलियन लौटते समय उन्हें काफी उग्र अंदाज में विदा (सेंड-ऑफ) किया.

फहीम ने आमिर को बल्ले से दी चेतावनी

आमिर का यह व्यवहार इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर फहीम अशरफ को पसंद नहीं आया. उन्होंने मुड़कर आमिर की ओर अपना बल्ला दिखाया और दोनों के बीच शब्दों की जंग छिड़ गई. मामला और न बिगड़े, इसके लिए मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों और साथियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला. इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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रावलपिंडीज ने खत्म किया हार का सिलसिला

मैदान पर इस ड्रामे के बावजूद रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड पर छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की. 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रावलपिंडीज ने 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 140 रन बनाए. यह लगातार आठ हार के बाद इस सीजन में उनकी पहली जीत थी. टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है.

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मोहम्मद रिजवान की टीम ने यूं मारी बाजी

इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी काफी धीमी रही और टीम 137 रनों पर सिमट गई. डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए, जबकि क्रिस ग्रीन ने अंत में 29 रनों का योगदान दिया. रावलपिंडीज की ओर से मोहम्मद आमिर और साद मसूद ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट चटकाए. जवाब में रावलपिंडीज ने शुरुआती विकेट खोने के बाद मोहम्मद रिजवान (45) और कामरन गुलाम (42) के बीच 78 रनों की ठोस साझेदारी की बदौलत मैच को जीत लिया. इस हार के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे स्थान पर बरकरार है. रावलपिंडीज अब अपने आखिरी लीग मैच में हैदराबाद किंग्समेन का सामना करेगी.