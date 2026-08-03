अब पाकिस्तान में विदेशी बनकर खेलेंगे मोहम्मद आमिर, इस 'मास्टरस्ट्रोक' से खुलेगा IPL का दरवाजा?

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब अपने मुल्क में भी विदेशी खिलाड़ी बनकर खेलने वाले हैं. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है. विजडन के शो 'द स्कूप एक्सटेंडेड' में आमिर ने संकेत दिया कि नागरिकता की स्थिति बदलने के कारण उन्हें अब PSL में स्थानीय खिलाड़ी नहीं माना जाएगा. विजडन ने पुष्टि की कि आमिर ने इंटरव्यू के दौरान ब्रिटिश नागरिक बनने के बारे में बात की थी, जबकि उनकी बातों पर आधारित रिपोर्टों में कहा गया है कि वह अगले PSL में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर शामिल होंगे.
दरअसल, मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है. ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2027 में उनके स्टेटस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. साथ ही क्रिकेट फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब आमिर के लिए IPL का रास्ता खुल गया है?
ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने के बाद मोहम्मद आमिर अब कई फ्रेंचाइजी लीग में ब्रिटिश खिलाड़ी के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं. हालांकि इसी वजह से PSL 2027 में उनके स्टेटस को लेकर उलझन पैदा हो गई है. पहले वे पाकिस्तान के घरेलू खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें विदेशी खिलाड़ी के रूप में गिना जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो फ्रेंचाइजी को अपनी विदेशी खिलाड़ियों की रणनीति बदलनी पड़ सकती है.
PSL 2026 से पहले हुए ऑक्शन में मोहम्मद आमिर को रावलपिंडी टीम ने 5.4 करोड़ PKR में खरीदा था. नीलामी के बाद PSL की आधिकारिक घोषणा में नसीम शाह और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरेलमिचेल के साथ-साथ आमिर को भी रावलपिंडी की प्रमुख खरीद में शामिल किया गया.
मोहम्मद आमिर कई बार खुले मंच पर आईपीएल में खेलने की बात कह चुके हैं. वो दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में हिस्सा लेने को बेताब हैं. हो सकता है कि IPL में खेलने के लिए ही उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद उनके लिए इंडियन प्रीमियर लीग का दरवाजा खुल जाएगा?
तकनीकी रूप से देखा जाए तो हां, रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक गारंटी नहीं है. दरअसल, 2008 के बाद से भारत-पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों के कारण किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को लीग में मौका नहीं मिला. अब आमिर ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं, इसलिए वे भविष्य में ब्रिटिश ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में IPL नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अजहर महमूद ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी के रूप में IPL खेला था और पंजाब किंग्स टीम के हिस्सा थे.
34 वर्षीय मोहम्मद आमिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और दुनिया भर की टी20 लीग में खेल रहे हैं. ये भी सच है कि अब उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं जो 3-4 साल पहले थी. ब्रिटिश नागरिकता ने उनके लिए नए दरवाजे जरूर खोले हैं, लेकिन IPL में उनकी एंट्री का फैसला BCCI की नीतियों, IPL के नियमों और फ्रेंचाइजी की दिलचस्पी पर निर्भर करेगा. इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि आमिर IPL 2027 में निश्चित रूप से खेलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले उनके लिए संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ गई हैं.