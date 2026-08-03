अब पाकिस्तान में विदेशी बनकर खेलेंगे मोहम्मद आमिर, इस 'मास्टरस्ट्रोक' से खुलेगा IPL का दरवाजा?

34 वर्षीय मोहम्मद आमिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और दुनिया भर की टी20 लीग में खेल रहे हैं. ये भी सच है कि अब उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं जो 3-4 साल पहले थी. ब्रिटिश नागरिकता ने उनके लिए नए दरवाजे जरूर खोले हैं, लेकिन IPL में उनकी एंट्री का फैसला BCCI की नीतियों, IPL के नियमों और फ्रेंचाइजी की दिलचस्पी पर निर्भर करेगा. इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि आमिर IPL 2027 में निश्चित रूप से खेलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले उनके लिए संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ गई हैं.