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अब पाकिस्तान में विदेशी बनकर खेलेंगे मोहम्मद आमिर, इस 'मास्टरस्ट्रोक' से खुलेगा IPL का दरवाजा?

ब्रिटेन की नागरिकता मिलने के बाद पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब PSL 2027 में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे. बड़ा सवाल ये है कि इस कदम से क्या उनके लिए आईपीएल का दरवाजा खुल सकता है? विस्तार से समझें

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:05 PM IST
अब पाकिस्तान में विदेशी बनकर खेलेंगे मोहम्मद आमिर, इस 'मास्टरस्ट्रोक' से खुलेगा IPL का दरवाजा?
Image Credit: अब पाकिस्तान में विदेशी बनकर खेलेंगे मोहम्मद आमिर (AP Photo)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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