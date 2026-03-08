मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी से मचा बवाल, इस टीम को बताया वर्ल्ड चैंपियन, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुछ ही देर में टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले की शुरुआत होने वाली है. मैच से ठीक पहले एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत को लेकर अपनी भविष्यवाणी की है. आमिर का मानना है कि रविवार को अहमदाबाद में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत जीत हासिल नहीं कर पाएगा और न्यूजीलैंड की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी अपने नाम करेगी. इससे पहले भी आमिर भारत को लेकर दो भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन उनकी दोनों बातें गलत साबित हुईं. उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी और फाइनल में भी जगह नहीं बना सकेगी.हालांकि भारतीय टीम ने उनके इन दावों को गलत साबित कर दिया. अब एक बार फिर महामुकाबले से पहले आमिर ने अपनी ज्योतिष विधा सबके सामने उजागर की है.

न्यूजीलैंड को बताया मजबूत

भारत ने सुपर 8 चरण में वेस्टइंडीज को हराया और इसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. आमिर का कहना है कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और फील्डिंग काफी मजबूत है. उनके मुताबिक कीवी टीम भारत को जीत के लिए कड़ी टक्कर दे सकती है और मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

दिलचस्प होगा मुकाबला

मोहम्मद आमिर का मानना है कि अहमदाबाद की पिच मुंबई जैसी नहीं होगी. उनके मुताबिक इस मैदान की पिच पर गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिलती है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. आमिर ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को लंबे समय तक कड़ी टक्कर दे सकती है. उनका कहना था कि दोनों टीमों में से कोई भी मैच जीत सकता है, लेकिन फाइनल तक पहुंचना ही दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है. आमिर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर गेंदबाजी और फील्डिंग की बात करें तो उन्हें लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम इस मामले में थोड़ी मजबूत नजर आती है.

किस्मत का दिया हवाला

आमिर ने यह भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भारत को कुछ हद तक किस्मत का साथ मिला था. उनके अनुसार उस मुकाबले में हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने क्रमशः संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के अहम कैच छोड़ दिए थे, जिसका फायदा भारत को मिला. आमिर का मानना है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड जैसी गलतियां नहीं करती और कैच पकड़ने के मौके नहीं गंवाती, तो उसके पास भारत को हराने की पूरी क्षमता है. उन्होंने कहा कि पिछले मैच में छोड़े गए कैच ही मुकाबले में बड़ा फर्क लेकर आए थे. अगर ऐसे मौके हाथ से नहीं निकलते, तो नतीजा अलग भी हो सकता था. आमिर के मुताबिक न्यूजीलैंड अगर फील्डिंग में मजबूत प्रदर्शन करता है, तो वह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

भारत के पास जबरदस्त मौका

ग्रुप चरण में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और उसने अपने सभी मुकाबले जीते. हालांकि सुपर 8 के पहले मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार झेलनी पड़ी. इसके बाद टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर शानदार वापसी की और अपने अभियान को फिर से सही दिशा में ले आई. जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद भारत ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को भी हराते हुए लगातार दो मुकाबले अपने नाम किए और फाइनल तक का सफर तय किया.अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने बड़ा मौका है. टीम का लक्ष्य पुरुष टी20 विश्व कप में अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम बनने के साथ-साथ घरेलू मैदान पर यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनने का भी है.

