टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद ने लगा ली शर्त, कहा- भारत हारा तो मैं...

IND vs WI Super-8 Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान का पैकअप हो चुका है. शनिवार को सलमान अली आगा की टीम जैसे-तैसे श्रीलंका को हराने में सफल तो हुई, लेकिन ये जीत किसी काम की नहीं थी. सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान का पत्ता कट गया है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी बुकिंग कर की है, जबकि चौथे स्थान के लिए भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार (आज) को जंग है. इस सुपरहिट मुकाबले से पहले लाइव शो में पाकिस्तान के दो पूर्व खिलाड़ियों का पंगा हो गया.

पाकिस्तान के फेमस क्रिकेट शो 'हारना मना है' में पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला. उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वेस्टइंडीज की टीम आराम से भारत को हरा देगी. हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद उनकी बातों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ना सिर्फ ये मुकाबला जीतेगी, बल्कि फाइनल भी खेलेगी.

लाइव शो में आमिर-शहजाद ने लगाई शर्त

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मोहम्मद आमिर लगातार टीम इंडिया की आलोचना कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी स्लॉगर कहा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया. अब आमिर ये दावा कर रहे हैं कि सुपर-8 में वेस्टइंडीज आसानी से भारत को हरा देगा. पूर्व पाकिस्तानी पेसर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाज अच्छी लय में नहीं दिख रहे हैं. टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर है.

जब होस्ट ने अहमद शहजाद से राय मांगी तो उन्होंने सबको चौंका दिया. शहजाद ने भारत का साथ देते हुए कहा कि बड़े मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ी और घातक हो जाते हैं और उन्हें दबाव में खेलने की आदत है. अहमद शहजाद ने शर्त लगाते हुए कहा कि अगर भारत हारता है तो वो इस शो में नहीं बैठेंगे. उनकी बातें सुनकर मोहम्मद आमिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए.

ईडन गार्डन्स में भारत-वेस्टइंडीज के बीच जंग

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जंग है. सुपर-8 में अभी तक दोनों टीमों का सफर एक जैसा रहा है. दोनों ने जिम्बाब्वे को आसानी से हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार गए. टी20 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले हुए हैं. 3 में वेस्टइंडीज ने बाजी मारी है, जबकि एक मैच भारत के नाम रहा है.

