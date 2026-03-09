भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर PAK क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को लगी मिर्ची, फिर उगला जहर, कहा- न्यूजीलैंड ने तो...

T20 World Cup 2026: भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया. इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

PAK क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को लगी मिर्ची

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत को पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया गिफ्ट बताया है और कीवी टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके गलत फैसलों की वजह ने भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत गया.

मोहम्मद आमिर ने फिर उगला जहर

पाकिस्तान के एक टीवी शो पर मोहम्मद आमिर ने कहा, 'न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में किए गए बदलाव मुझे समझ नहीं आए. जब टीम को पता था कि अभिषेक शर्मा स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तब भी स्पिन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया.' मोहम्मद आमिर ने कहा कि उन्होंने 2005 से न्यूजीलैंड टीम को फॉलो किया है, लेकिन उन्हें पहली बार टीम इतनी दबाव में खेलती दिखी.

मोहम्मद आमिर की सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

पाकिस्तानी गेंदबाज ने माना कि भारत ने इस मैच में साबित कर दिया कि सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्लेबाज भी बड़े टूर्नामेंट जिता सकते हैं. मोहम्मद आमिर ने भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में न पहुंचने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराते हुए न सिर्फ फाइनल में पहुंची, बल्कि फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन के बड़े अंतर से हराकर खिताब जीता. भारत की जीत के बाद मोहम्मद आमिर को सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैंस की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता

मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. संजू सैमसन के 89 रन, अभिषेक शर्मा के 52 रन, ईशान किशन के 54 रन और शिवम दुबे के 26 रन की मदद से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे. 256 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी न्यूजीलैंड 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4, और अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को 1-1 विकेट मिला. संजू सैमसन 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. जसप्रीत बुमराह को फाइनल मैच का 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.