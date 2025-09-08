17 साल की उम्र में कायम किया था 'महारिकॉर्ड' आज भी है अटूट, 24 साल पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर ने रचा था इतिहास
Advertisement
trendingNow12913304
Hindi Newsक्रिकेट

17 साल की उम्र में कायम किया था 'महारिकॉर्ड' आज भी है अटूट, 24 साल पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर ने रचा था इतिहास

क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता और टूटता है.  ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो रोजाना नए-नए किर्तिमान स्थापित करते हैं. आज के दिन ही एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ था जो अभी भी अटूट है. ज्यादातर लोगों को लगता है सबसे कम उम्र में टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये रिकॉर्ड बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल के नाम है

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammad Ashraful
Mohammad Ashraful

क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता और टूटता है.  ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो रोजाना नए-नए किर्तिमान स्थापित करते हैं. आज के दिन ही एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ था जो अभी भी अटूट है. बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल  ने 8 सितंबर को एक ऐतिहासिक पारी खेली थी.  ज्यादातर लोगों को लगता है सबसे कम उम्र में टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये रिकॉर्ड बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल के नाम है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ये ऐतिहासाकि कारनामा किया था.

शतक लगाकर भी नहीं दिला पाए जीत

मोहम्मद अशरफुल अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे. पहली पारी में वो मात्र 26 रन बनाकर आउट हो गए थे.  हालांकि, दूसरे पारी में बल्लेबाजी करने आए अशरफुल मात्र 26 रन बनाकर आउट हो गए.  उन्होंने जब वो शतक ठोका था तो उनकी उम्र 17 साल 61 दिन थी. उनकी शानदार शतकीय पारी के बावजूद भी बांग्लादेश ये मैच पारी और 137 रनों से हार गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे कम उम्र में टेस्ट शतक

मोहम्मद अशरफुल- बांग्लादेश - 17 साल 61, मुश्ताक मोहम्मद- पाकिस्तान 17 साल 78 दिन, सचिन तेंदुलकर- भारत 17 साल 107 दिन, हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा जिम्बाब्वे- 17 साल 352 दिन, इमरान नाजिर -पाकिस्तान - 18 साल 154 दिन.

ये भी पढ़ें: एशिया कप से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दिया 'गुरुमंत्र', सूर्यकुमार की सेना न कर लिया ये काम तो जीत पक्की

 

शॉ हैं दूसरे भारतीय 

सबसे कम उम्र में नंबर 1 पर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम है. दूसरे नंबर पर ऐसा भारतीय बल्लेबाज जिसका नाम शायद आपको चौंका सकता है., जी हां दूसरे स्थान पर पृथ्वी शॉ का नाम है.उन्होंने साल 2018 में  वेस्टइंडीज के खिलाफ 134 रनों की पारी खेली थी. शॉ तब 18 साल 329 दिन के थे. हालांकि, शॉ अब लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Ashraful

Trending news

29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
;