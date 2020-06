पाकिस्तान के इस क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, एक दिन पहले पाए गए थे पॉजिटिव

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) कोरोना वायरस (Coronavirus) टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन एक दिन बाद उनका टेस्ट ‘नेगेटिव’ आया है.

हफीज और वहाब रियाज इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में चुने गये उन 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके कोविड-19 के लिये किये गए टेस्ट मंगलवार को ‘पॉजिटिव’ आये थे. पाक क्रिकेट टीम को टेस्ट और टी20 मैचों की सीरीज के लिए 28 जून को इंग्लैंड रवाना होना है.

Pakistan Cricket Board Chief Executive Wasim Khan today held a virtual session with the local media in which he briefed and updated them on players Covid-19 testing ahead of the men’s national cricket team’s departure for Manchester on 28 June. https://t.co/fJrFUK9xKQ

हफीज ने बुधवार को ट्विटर पर साफ किया कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों के मेडिकल टेस्ट ‘नेगेटिव’ आए है और अपने दावे के सबूत में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी पोस्ट की है.

After Tested positive COVID-19 acc to PCB testing Report yesterday,as 2nd opinion & for satisfaction I personally went to Test it again along with my family and here I along with my all family members are reported Negetive Alham du Lillah. May Allah keep us all safe pic.twitter.com/qy0QgUvte0

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) June 24, 2020