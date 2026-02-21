T20 वर्ल्ड कप के बाद होता IPL ऑक्शन तो 20 करोड़ में बिकता ये खिलाड़ी, दिग्गज का बड़ा दावा, PSL में कौड़ियों के भाव बिका

Mohammad Kaif on Blessing Muzarabani: भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि अगर आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन टी20 विश्व कप 2026 के बाद होता तो जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी पर पैसों की रिकॉर्डतोड़ बारिश हो सकती थी. कैफ ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऑक्शन में मुजारबानी को 20 करोड़ की भारी रकम मिल सकती थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है. सिकंदर रजा की अगुवाई वाली टीम ने ग्रुप स्टेज में 'जीत का चौका' लगाया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर अपने ग्रुप को टॉप किया. जिम्बाब्वे को सुपर-8 में पहुंचाने में तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी का अहम रोल रहा है.

20 करोड़ में बिकते ब्लेसिंग मुजारबानी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्लेसिंग मुजारबानी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत में उन्होंने महज 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. फिलहाल उन्होंने 3 मैचों में 7.89 की औसत से 9 विकेट चटकाए हैं. खास बात ये है कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शुरुआती ओवर में भी प्रभावशाली हैं और डेथ ओवरों में भी कारगर साबित होते हैं.

भारत के पूर्व दिग्गज और IPL में दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच की भूमिका निभा चुके मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ब्लेसिंग मुजारबानी एक असाधारण गेंदबाज हैं. भविष्य में आईपीएल फ्रेंचाइजी उन पर नजर रखेंगी. वे खेल के हर चरण में, नई और पुरानी गेंद दोनों से गेंदबाजी करते हैं. उनकी लंबाई छह फुट आठ इंच है. अगर आईपीएल नीलामी विश्व कप के बाद होती और जिस तरह से मुजरबानी अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आईपीएल नीलामी में उनकी कम से कम 20 करोड़ रुपये की बोली लगती. दुर्भाग्य से आईपीएल नीलामी पहले ही हो चुकी है.

बता दें कि ब्लेसिंग मुजारबानी आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे. उन्हें टूर्नामेंट के अंत में चोटिल खिलाड़ी के स्थान पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था.

PSL 2026 में खेलेंगे मुजारबानी

आईपीएल 2026 में तो ब्लेसिंग मुजारबानी को किसी टीम ने भाव नहीं दिया, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज पाकिस्तान सुपर लीग के अगले संस्करण में खेलते दिखेंगे. PSL 2026 के लिए उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया है. फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ को बाहर कर मुजारबानी पर दांव लगाया और उन्हें 11 मिलियन पाकिस्तानी रुपये मतलब 35.7 लाख रुपये में खरीदा है.

